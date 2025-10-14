Slušaj vest

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su tri osobe iz Niša zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo pranje novca.

Uhapšeni su V. D. (53), suvlasnik i bivše odgovorno lice privrednog društva „Katrin kompani“ iz Niša, M. C. (46), osnivač i zastupnik privrednog društva „KG- Katrin grupacija 2022“ iz Niša i, takođe, suvlasnik i bivše odgovorno lice „Katrin kompani“, kao i D. M. (60), odgovorno lice privrednog društva „GF-Grafičar sistem“ iz Beograda.

- V. D. i M. C. su, kako se sumnja, tokom 2023. godine, izvršili prenos 8.970.000 dinara sa računa preduzeća čiji su suvlasnici na račun privrednog društva čije je D. M. odgovorno lice, tako što su je po prethodnom dogovoru angažovali da sačini

fiktivne račune „GF-Grafičar sistem“ za uslugu šivenja i ispitivanja tržišta u Bosni i Hercegovini, iako su znali da to preduzeće nema zaposlene radnike, magacinski prostor, opremu, mašine i mehanizaciju - navode u saopštenju i dodaju da je zatim D. M., po osnovu navodnih pozajmica, sav novac prenela na svoj tekući račun, i odmah po prijemu, elektronskim putem, po istom osnovu prebacivala na tekuće račune ostalih osumnjičenih.

- Deo novca u iznosu od 1.970.000 dinara osumnjičeni V. D. i M. C. su, kako se sumnja,podizali sa računa i koristili za sopstvene potrebe, dok su preostalu sumu uplatili na račun svog preduzeća direktno i, po osnovu pozajmica osnivača za likvidnost, preko „KG- Katrin grupacija", i novac koristili za svoje potrebe.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.