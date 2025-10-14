Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanci uhapsili su N. M. (1990), sa područja ove opštine, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: PU Novi Sad

Policija je, u ataru između Tovariševa i Gajdobre, pronašla više sadnica marihuane, bruto težine 6,185 kilograma, za koje se sumnja da ih je uzgajao N. M.

Prethodno ga je policija zatekla kako upravlja mopedom pod dejstvom marihuane i amfetamina, pa je zadržan do 12 časova, u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.