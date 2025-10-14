Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanci uhapsili su N. M. (1990), sa područja ove opštine, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

2 (11).jpg
Foto: PU Novi Sad

Policija je, u ataru između Tovariševa i Gajdobre, pronašla više sadnica marihuane, bruto težine 6,185 kilograma, za koje se sumnja da ih je uzgajao N. M.

Prethodno ga je policija zatekla kako upravlja mopedom pod dejstvom marihuane i amfetamina, pa je zadržan do 12 časova, u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Protiv njega će biti podneta krivična prijava za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i prekršajna prijava zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Ne propustiteHronika"PAO" DILER (50) IZ ALEKSINCA! U stanu krio drogu za prodaju, a pored sela posadio i stabljike kanabisa!
hapsenje.jpg
HronikaZAPLENJENO 2,5 KILOGRAMA DROGE: Policija u Kladovu uhapsila dilera iz Zaječara
1745961785407.jpg
Hronika23 PAKETIĆA DROGE, PIŠTOLJ SA PRIGUŠIVAČEM, MECI... Uhapšen diler (26) u Obrenovcu - evo šta je sve pronađeno kod njega
1.jpg
HronikaOVAKO SU SPECIJALCI UHVATILI DILERE U GROCKOJ! Pohapsili ih, u bunkeru našli 20 kilograma droge, pare letele po travi (VIDEO)
hapešnje.jpg