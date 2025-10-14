Slušaj vest

U Apelacionom sudu u Beogradu danas je održana sednica za odlučivanje o žalbama koje su tužilaštvo i odbrana izjavili na presudu kojom je bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović, osuđena na kaznu zatvora od 16 meseci zatvora zbog optužbi da je iskorišćavanjem svog položaja u MUP kočila istrage i procesuiranje ljudi iz kriminalnog miljea.

I odbrana i tužilaštvo su u svojim žalbama na presudu sudu predložili da presudu ukine i naloži novo suđenje.

Osim Dijane Hrkalović, prvostepenom presudom osuđen je i bivši načelnik novosadske policije Milorad Šušnjić na godinu dana zatvora zbog zloupotrebe služebenog položaja, dok je Dejan Milenković oslobođen optužbi.

Na današnjoj sednici, sudija izvestilac Apelacionog suda pročitala je obrazloženje te presude, nakon čega su se tužilac i advokati detaljno izjašnjavali zbog čega smatraju da postupak treba da se vrati na početak.

Milorad Šušnjić



- Tužilac je naveo da je sud za isti događaj, sprečavanje da se dostavi izveštaj sa mobilnog telefona Veljka Belivuka u istrazi za takozvano ubistvo na šinama, Hrkalović koja je to naložila osuđena, a Milenković koji je njeno naređenje izvršio oslobođen - kaže izvor Kurira i objašnjava da je Belivuk kom se sudilo za ubistvo Vlastimira Miloševića kasnije pravosnažno oslobođen optužbi.

Kada je reč o snimku razgovora pokojnog advokata Dragoslava Miše Ognjanovića i takođe ubijenog Dragoslava Miloradovića, tužilac je istakao da se snimak dobijen praćenjem određenih lica nikada ne sme prepravljati, ili kao u ovom slučaju, skraćivati i da smatra da je i time izvršena zloupotreba položaja.

Navodno, u delu snimka pokojni advokat i Miloradović, razgovarali su o Dijani Hrkalović. Na snimku koji je, podsetimo, tokom suđenja puštan u sudnici, čuje se da Ognjanović kaže Miloradoviću "Znaš šta sam video. Evo vidi, ovoga mi krsta, video sam ovako. Knjige, grb Srbije, pored grba Ministarstva. Brus, tange, halteri."

Dragoslav Ognjanović,Dijana Hrkalović

U svojoj žalbi na presudu, branilac Dijane Hrkalović, advokat Vladimir Đukanović je takođe rekao da nije moguće da je sud utvrdio da postoji njena krivica, ali ne i Milenković. Đukanović je, međutim, istakao da je saglasan što je Milenković oslobođen.

- Branilac bivše državne sekretarke naveo je da je Hrkalovićeva samo sledila naredbe tadašnjeg ministra Stefanovića, koji čak, kako je naveo, nije ni pozvan u sud kao svedok iako je odbrana insistirala da se on ispita na okolnosti da li je on dao njoj naredbe ili ne - dodaje naš sagovornik.

Kada je reč o Darku Elezu i optužbi da je naložila Šušnjiću da ga stavi na mere kako bi ga zaštitila da druge policijske jedinice ne mogu da ga prate, Đukanović je naglasio da ona nije imala takvu moć, kao i da je i sam Šušnjić to negirao.

- Hrkalović, koja je prisustvovala sednici se saglasila sa rečima svog branioca i istakla da je presuda zasnovana na dokazima “rekla-kazala”, i dodala da je dokaz toga da nije imala moć upravo to što je ona navodno naložila da se skrati snimak Ognjanovića i Miloradovića, a što zaposleni nisu poslušali i poslali ceo snimak tužiocu. Ona je ponovila reči svog advokata da je trebalo ispitati Stefanovića jer se, pored imena Dijana, pominjalo i njegovo ime u prepiskama Belivuka, što je bilo dokaz na suđenju za ubistvo Vlastimira Miloševića, odnosno za takozvano ubistvo na šinama - dodaje naš sagovornik.

Branilac osuđenog Šušnjića je takođe tražio od suda da ukine presudu, dok je branilac Milenkovića izneo odgovor na žalbu tužioca.