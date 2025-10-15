Slušaj vest

Na optužnici grčkog tužilašta, koje paralelno sa srpskim Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal vodi postupak za likvidacije "škaljaraca" Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u januaru 2020. u Atini i Alana Kožara i Damira Hadžića u julu iste godine na Krfu, nalaze se čak 44 osobe, među kojima su i vođe kavačkog klana Radoje Zvicer i Slobodan Kašćelan.

Optužnicom, u koju je Kurir imao uvid, obuhvaćeni su i svedoci sradnici Nikola Spasojević i Srđan Lalić, ali i čak četiri žene od kojih su dve iz Srbije.

Pokrenut postupak

- Prvostepeni sud u Atini pokrenuo je postupak protiv optuženih Zvicera, Kašćelana i ostalih. Jedan optuženi, Simos Panagiotis u međuvremenu je preminuo. Marko Stanković, Abas Rabi, Afroditi Parastatidou, Petros Fragkopoulos i Valentini Charalampidou izjasnili su se o optužbama, dok su za ostale optužene izdati nalozi za hapšenje - navodi se u optužnici grčkog pravosuđa i dodaje da je za sve koji su u bekstvu, u slučaju hapšenja predloženo određivanje pritvora do pravosnažnosti presude.

Među optuženima čije pritvaranje traži Grčka su i Veljko Belivuk, Milovan Zdravković, Darko Šarić, Marko Petković, Dragan Tomić, Milinko Brašnjović, Stefan Andrejić, Vladimir Mandić, Nataša Dedić, Blagoje Gašić, Nebojša Janković, Dušan Jovanović, Miloš Jevrić i Rade Stojićević, kojima se već sudi u Srbiji.

Jurili Kožara, našli Dedovića i Stamatovića Igor Dedović i Stevan Stamatović, podsetimo, ubijeni su dok su večerali sa porodicama u jednom restoranu u Atini. Kako se navodi u grčkoj optužnici, pripadnici kriminalne grupe mesecima su pokušavali da uđu u trag Alanu Kožaru. Međutim, tragajući za ovim "škaljarcem", pronašli su Dedovića i Stamatovića i ubili ih u restoranu. Nekoliko meseci kasnije, ispred iznajmljene vile na Krfu, likvidirali su i Kožara i Hadžića.

Međutim, optužnicom su obuhvaćeni i Miloš Budimir, kom se ne sudi u Srbiji za ubistvo "škaljaraca" u Grčkoj, ali je obuhvaćen drugom optužnicom protiv Belivukovog klana za sedam ubistava, zatim Milan Knežević, Ivan Šerić, Bojan Tomić, Dejan Dedić, čijoj se bivšoj supruzi Nataši sudi u Srbiji, Marko Marinković i još nekoliko državljana Srbije, među kojima je Valentina Stojićević, supruga Radeta Stojićevića koji je obuhvaćen srpskom optužnicom.

- Kako je utvrđeno tokom predistražnog postupka, ubistva Stamatovića i Dedovića i Kožara i Hadžića, predstavljaju klasičan primer naručenih ubistava usled sukoba među kriminalcima. Žrtve su imale istaknut položaj u kriminalnom miljeu, budući da je Dedović bio vođa kriminalne grupe „škaljarci", dok su Stamatović, Kožar i Hadžić bili njegovi neposredni saradnici. Osim toga, po svemu sudeći i oni sami su bili umešani u „rat" između klanova - navodi se u Grčkoj optužnici.

Motiv otkriven

Osim toga, kako dodaje tužilaštvo, naručioci ovih ubistava "smatrali su ubijene preprekom za ostvarenje svojih finansijskih ciljeva, odnosno prihoda od kriminala".

- Počinioci su u oba slučaja, i u Atini i na Krfu izvršili iznenadni napad, zadržali su se na mestu zločina vrlo kratko, koristili su vatreno oružje - kratke cevi sa prigušivačem, nisu ostavili tragove koji bi mogli da posluže kao dokaz, što ukazuje na visok stepen profesionalizma u izvršenju ubistava. Pored toga, napadi su bili pažljivo isplanirani, uključujući i plan bekstva, kako sa mesta zločina tako i iz zemlje - napisali su u optužnici grčki istražitelji.

Kako dodaju, na osnovu svega navedenog, "proizilazi postojanje strukture i operativno funkcionisanje kriminalne grupe koja je izvršila ubistva".

- Reč je o grupi koja je formirana radi izvršenja ubistava vodećih članova škaljarskog klana. Veličina i sama organizacije potvrđuje činjenicu da su, čim su mete locirane u Grčkoj, odmah organizovani i poslati ljudi radi izvršenja ubistava. Svi koji su pristili, dobili su od vođa velike novčane sume koje su koristili kako za pripreme, odnosno iznajmljivanje vozila i smeštaja, tako i za organizaciju svog bekstva. Pokazatelj nivou profesionalizma članova kriminalne grupe jeste i činjenica da je često između donošenja odluke i njenog izvršenja posredovalo više osoba, kako bi se prekinuo lanac informacija u slučaju otkrivanja aktivnosti, onemogućilo razotkrivanje uloge svih umešanih, a naročito organizatora - navodi se u optužnici.

Jaguar se branio ćutanjem Jedini državljanin Srbije kom se sudi u Grčkoj, Marko Stanković Jaguar, kako se navodi u optužnici, tokom istrage se branio ćutanjem. Dve Grkinje, koje su takođe izvedene pred sud, kako se navodi, sumnjiče se da su učestvovale u priprema likvidacija, iznajmljivale stanove i pomagale da "škaljarci budu pronađeni". Valentina Stojićević, supruga optuženog Radeta Stojićevića, imala je prema grčkoj optužnici, ulogu da sa mužem prenese oružje i učestvuje u potrazi za "metama".

