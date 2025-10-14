Slušaj vest

Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je prvostepenu presudu kojom je Dimitrije Stanković (48) osuđen na kaznu zatvora od 20 godina, jer je jednog policajca izbo nožem, a na dvojicu pucao.

Drugostepeni sud je odbio kao neosnovane žalbe Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, okrivljenog i njegovog branioca i potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Novom Sadu, objavljeno je na sajtu tog suda.

Stanković je oglašen krivim za krivično delo teško ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim delima nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila i krađa, navodi se na sajtu tog suda.

OBRAZLOŽENJE ODLUKE

U obrazloženju svoje odluke, drugostepeni sud je naveo da je dokazni postupak sproveden bez bitnih povreda, da je prvostepeni sud pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje, kao i da je za izvedene pravne zaključke dao valjane razloge u obrazloženju pobijane presude i da je izrečena kazna zatvora adekvatna ličnosti učinioca i stepenu društvene opasnosti izvršenih krivičnih dela.

Stanković je oglašen krivim da je bez ikakvog povoda nožem tzv. skakavcem napao oštećenog U. N. i naneo mu 11 ubodnih rana, što su, kako je potvrdilo veštačenje, teške telesne povrede opasne po život, jer da se događaj nije desio u neposrednoj blizini hitne medicinske pomoći i da mu nije pružena hitna lekarska pomoć, oštećeni bi iskrvario.

On je zatim iz torbice U. N koji je ostao da leži na kolovozu uzeo službeni pištolj i pobegao, a kada su na lice mesta došle kolege povređenog U. N, Stanković je iz pištolja pucao u pravcu oštećenih policijskih službenika S. V. i A. Lj. koji su mu govorili "Stoj, policija!".

Stanković je iskoristio to što se oštećeni A. LJ. udaljio od službenog vozila, ušao u njega, odvezao se sa lica mesta i potom uzeo torbicu A. LJ. sa njegovom službenom legitimacijom i novcem.

TVRDIO DA NIJE ZNAO DA SU POLICAJCI

Iako je Stanković tvrdio da nije znao da su policajci i da je mislio da žele da ga kidnapuju, utvrđeno je na osnovu snimaka video nadzornih kamera i iskaza svedoka da je okrivljeni znao da je oštećeni policijski službenik, koji je vršio službenu radnju provere identiteta lica, nakon čega mu je rekao da stavi ruke na krov službenog policijskog vozila. Stanković je potom izvadio nož skakavac sečiva dužine oko devet centimetara, oborio Nikića na zemlju i ubadao.