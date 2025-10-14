Slušaj vest

Visokopozicionirani član Kavačkog klana, Krsto Maroš, uhapšen je juče u Španiji po crvenoj Interpolovoj poternici. Inače, on je blizak odbeglom vođi Kavčana, Radoju Zviceru i među optuženima je za ubistva Nikole Stanišića, Damira Hođića, Adisa Spahovića i Mila Radulovića.

1/10 Vidi galeriju Fotografije pokušaja atentata Zvicera, zatim slike hapšenja osumnjičenih "škaljaraca" Foto: Facebook Printscreen, Printscreen, Youtube Printscreen

Maraš je lociran i lišen slobode u Malagi. Da li će uhapšeni Kavčanin sarađivati sa policijom, za Kurir televiziju diskutovao je Marko Nicović, predstavnik Svetske asocijacije šefova policija.

- Saradnja sa policijom biće veliki problem, on je u biznisu, a preko 410 Crnogoraca je na listi za krijumčarenje droge. Postoji mreža koja je godinama uhodana i koju je država pokrivala. Sve vesti koje čitamo o ubistvima u Crnoj Gori su zapravo borba za primat tamošnjih klanova - započeo je Nicović.

Pokriće za porodice

Nicović o hapšenju Maroša: On će da ćuti sve dok je njegova porodica obezbeđena! Izvor: Kurir televizija

- Oni koji su pali u inostranstvu, imaju pokriće za porodice da će biti izdržavane i zaštićene. Samim tim, oni su najtvrđi za saradnju, Crnogorci su postali kao Sicilijanci, oni ne ostupaju od toga. Maroš će teško da da pristanak za saradnju jer ako bude sarađivao, porodica će mu biti ugrožena. Španska policija ne može da očekuje saradnju.

