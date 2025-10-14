Slušaj vest

U vezi sa događajem o kojem je Ministarstvo unutrašnjih poslova već obavestilo javnost, a koji se odnosi na studentkinju A.P., koja je izjavila da je zadobila povrede od strane policijskog službenika ispred Više medicinske škole, Ministarstvo ukazuje na sledeće činjenice:

- Policija je 22. aprila, oko 15.05 časova, od dežurnog osoblja Urgentnog centra obaveštena da se radi ukazivanja lekarske pomoći javila A.P. (21), bez drugih poznatih podataka.

Prema navodima dežurnog osoblja, kod navedene su konstatovane lake telesne povrede, bez navođenja detalja, a utvrđeno je da je povrede zadobila u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na teritoriji Stare Pazove, u za sada nepoznatom svojstvu.

Policija nastavlja sa preduzimanjem svih mera i radnji radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.

S obzirom na navedene okolnosti, policija proverava sve dostupne informacije i navode koji su se pojavili u javnosti, a koje su povezivane sa ovim slučajem.

Ne propustiteHronikaOGLASIO SE MUP O NAVODNOM MALTRETIRANJU STUDENTKINJE Spornog dana nije ni bila u službenim prostorijama, a tvrdila da je prebijena! Evo šta je tačno utvrđeno
policija.jpg
Srbija750 KILOMETARA PEŠKE PO MUKAMA ZA SRPSKU DECU: I ne bolI ni delić koliko njih boli! Tri pripadnika MUP-a peške od Beograda do Svete gore za decu leptire (FOTO)
MARKOVLADIMIRSTRAHINJA.jpg
DruštvoOtvoren MUP-ov konkurs za upis kandidata za policijske službenike! Potpukovnik policije Radovanović objasnio koji su uslovi i kako izgleda obuka
473017.01_22_37_18.Still025.jpg
DruštvoMUP traži nove policajce i saobraćajce: Evo šta je potrebno da se prijavite, uslovi nisu jednostavni
policija-kadeti-foto-mup-2.jpg