Slušaj vest

U vezi sa događajem o kojem je Ministarstvo unutrašnjih poslova već obavestilo javnost, a koji se odnosi na studentkinju A.P., koja je izjavila da je zadobila povrede od strane policijskog službenika ispred Više medicinske škole, Ministarstvo ukazuje na sledeće činjenice:

- Policija je 22. aprila, oko 15.05 časova, od dežurnog osoblja Urgentnog centra obaveštena da se radi ukazivanja lekarske pomoći javila A.P. (21), bez drugih poznatih podataka.

Prema navodima dežurnog osoblja, kod navedene su konstatovane lake telesne povrede, bez navođenja detalja, a utvrđeno je da je povrede zadobila u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na teritoriji Stare Pazove, u za sada nepoznatom svojstvu.

Policija nastavlja sa preduzimanjem svih mera i radnji radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.