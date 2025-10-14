Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, u saradnji sa Policijskom upravom u Smederevu i Višim javnim tužilaštvom u Smederevu, uhapsili su S.M. (48), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policija je kući koju osumnjičeni koristi pronašla kilogram kokaina, kilogram i po heroina, kao i pištolj kalibra 7,65 milimetara sa pripadajuća tri okvira i pištoljskom municijom.