- Nakon što je od strane policijskih službenika PS Novi Beograd obavešten da je policiji od strane lekara zdravstvene ustanove koja se nalazi na teritoriji GO Novi Beograd prijavljeno da je jedna ženska osoba dana 24.09.2025. godine došla na pregled i izjavila da joj je policijski službenik naneo telesne povrede, ali da ne želi da sarađuje i pruži dalje informacije, javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je odmah nakon prijema pisanog izveštaja podneo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja MUP, Sektoru za unutrašnju kontrolu - Odeljenju za koordinaciju rada centra - stoji u saopštenju, u kom se dalje dodaje: