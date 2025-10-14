Slušaj vest

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu oglasilo se o slučaju navodnog maltretiranja studentkinje.

- Nakon što je od strane policijskih službenika PS Novi Beograd obavešten da je policiji od strane lekara zdravstvene ustanove koja se nalazi na teritoriji GO Novi Beograd prijavljeno da je jedna ženska osoba dana 24.09.2025. godine došla na pregled i izjavila da joj je policijski službenik naneo telesne povrede, ali da ne želi da sarađuje i pruži dalje informacije, javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je odmah nakon prijema pisanog izveštaja podneo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja MUP, Sektoru za unutrašnju kontrolu - Odeljenju za koordinaciju rada centra - stoji u saopštenju, u kom se dalje dodaje:

- Njime im je naloženo da tužilaštvo obaveste da li su već preduzeli neke radnje povodom događaja, nadalje da pribave lične podatke i medicinsku dokumentaciju ženske osobe koja je pregledana, kao i da izvrše provere da li su policijski službenici postupali prema njoj, te ukoliko jesu da dostave izveštaj o postupanju.

Izjavu ministra Ivice Dačića o ovom slučaju možete pročitati ovde.

Ne propustitePolitikaOGLASILA SE BRNABIĆ NAKON ŠTO JE MUP IZDAO SAOPŠTENJE O NAVODNOM MALTRETIRANJU STUDENTKINJE "Izneli su istinu, ali to poslanike opozicije ne zanima"
Screenshot 2025-10-12 215534.png
HronikaNOVI DETALJI O NAVODNOM MALTRETIRANJU STUDENTKINJE, OPET SE OGLASIO MUP Stigle nove informacije iz istrage - pominje se i saobraćajna nezgoda
MUP Srbije.jpg
HronikaOGLASIO SE MUP O NAVODNOM MALTRETIRANJU STUDENTKINJE Spornog dana nije ni bila u službenim prostorijama, a tvrdila da je prebijena! Evo šta je tačno utvrđeno
policija.jpg