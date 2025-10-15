Policiji je noćas prijavljeno da je Ulici Vase Čarapića u Beogradu na ulici grupa mladića tražila pare od državljanina Indije K. F (47) a potom su ga, pošto je on odbio da im da pare, pretukli metalnim šipkama.
Hronika
UŽAS U CENTRU BEOGRADA, PRETUČEN INDIJAC: Grupa mladića tražila mu pare a kad nije dao pretukli ga metalnim šipkama
Vozilom Hitne pomoći Indijac je prevezen u Urgentni centar. Na sreću, bio je svestan i komunikativan kad su lekari Hitne došli na lice mesta.
Konstatovane su mu lake povrede.
Kurir.rs
