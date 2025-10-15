Slušaj vest

Vozilom Hitne pomoći Indijac je prevezen u Urgentni centar. Na sreću, bio je svestan i komunikativan kad su lekari Hitne došli na lice mesta.

Konstatovane su mu lake povrede.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaKURIR SAZNAJE! ODBEGLI UBICA SA VRAČARA PRIVOĐEN SEDAM DANA PRE ZLOČINA: Đorđe Makić učestvovao u tuči u Skadarliji, povod bila devojka?! NEPOPRAVLJIV I OPASAN
Đorđe Makić.jpg
HronikaNOVI DETALJI O NAVODNOM MALTRETIRANJU STUDENTKINJE, OPET SE OGLASIO MUP Stigle nove informacije iz istrage - pominje se i saobraćajna nezgoda
MUP Srbije.jpg
HronikaGRCI ZA LIKVIDACIJE ŠKALJARACA OPTUŽILI 44 OSOBE, KONAČNO OTKRIVEN MOTIV KRVOPROLIĆA Među optuženima Belivuk, svedoci saradnici i 4 žene!
radoje-zvicer.jpg
Hronika"DOBRI ČOVEČE, ŠIROKI TI RAJSKI PUTEVI!" Ivan iz okoline Petrovca na Mlavi pre samo tri meseca postao otac, supruga mu uputila potresne reči!
Ivan Trailović.jpg
HronikaPRVOM SRPSKOM TAJKUNU UMRLICU DAO I PABLO ESKOBAR: Bogatstvo mu se procenjivalo na 50 miliona maraka, Partizan odveo na vrh Evrope! Ovo je bio Radojica Nikčević
132131331.jpg