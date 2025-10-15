Forenzičari i inspektori bili na terenu

Telo mladića, starog 26 godina pronađeno je juče u sobi jednog prenoćišta u Nišu. Kako Kurir saznaje, prenoćište se nalazi u Ulici Dimitrija Tucovića odakle su odmah zvali Hitnu medicinsku pomoć i policiju.

Policija je potvrdila da se ovaj nesrećni slučaj dogodio.

- Mi smo po dojavi preduzeli sve opsežne radnje radi utvrđivanja okolnosti pod kojima se to dogodilo. I dalje se radi na tome, a obavešteno je nadležno tužilaštvo - rečeno nam je u policiji.

Kako nezvanično saznajemo, forenzička ekipa i inspektori su obavili uviđaj, ali nisu našli tragove nasilja.

Kako saznajemo, on je rodom iz okoline Vlasotinca, a nedavno se prijavio u ovo prenoćište koje se nalazi na putu prema naselju Novo selo.

- Jedno vreme nije duže izlazio iz sobe tako da je osoblje reagovalo - rekao nam je izvor i dodao da je istraga u toku i da se utvrđuje kako je došlo do smrti mladića.

