U nastavku akcije borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su M. Z. (41) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti.

Kako su saopštili iz MUP, on se sumnjiči da je u svojstvu zaposlenog u Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije“ AD Beograd- Ogranak ED Čačak, u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, a ošteti poslodavca, u periodu od marta do kraja oktobra 2024. godine, prisvojio novac iz blagajne koji mu je poveren u radu.

- Kako se sumnja, M. Z. je prisvojio novac koji su uplaćivali potrošači na blagajni za utrošenu električnu energiju, što je pravdao kopijama slipova sa POS terminala jedne banke potrošača koji su putem platnih kartica banaka već platili utrošenu električnu energiju u ukupnom iznosu od 1.948.100 dinara - navodi se u policijskom saopštenju.

Na taj način M. Z. je, kako se sumnja, sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist, a oštetio Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ AD Beograd za navedeni iznos.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, nastaviće dalji rad na suzbijanju korupcije na teritoriji Republike Srbije.

