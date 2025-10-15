Slušaj vest

U prostorijama na stadionu FK Partizana, koji su prema navodima optužnice pod paravanom navijačke grupe Principi koristili pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, istražitelji su na dan njihovog hapšenja 4. februara 2021, tokom pregleda restorana i teretane, pronašli tragove nalik na krv u dva toaleta, magacinu, u podrumu, kao i zamrzivaču, zatim drogu i oružje.

Na fotografijama koje su danas prikazane u sudnici Specijalnog suda prikazane su fotografije prostorija i tragova, a na kojima je luminol, koji se koristi za otkrivanje tragova krvi, pokazao reakciju.

- Nije otkriven ni jedan jedini trag koji bi ukazivao na krivična dela iz optužnice - rekao je posle izvođenja ovih dokaza advokat Dejan Lazarević, branilac Belivuka, Miljkovića i još nekoliko optuženih. Podsetimo, kriminalna grupa tereti se za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem i silovanje jednog mladića u prostorijama stadiona.

Takođe, u istim prostorijama, tokom pretresa na dan hapšenja, pronađena je i puška sa optičkim nišanom, prigušivačem i municijom. Prema fotografijama pušika je pronađena u torbi, koja je bila skrivena u ormanu na spratu.

- U džepu torbe je prigušivač, puška, optički nišan, dva metka u džepu - pisalo je ispod fotografija ne kojima je ovo oružje i municija. Tužilac Saša Ivanić, međutim, naveo je da je za pušku već presuđeno i da nema veze sa optuženima.

Na više od 100 fotografija koje su sačinili istražitelji vide se i muškarci kako leže na podu, sa rukama na leđima, koji su najverovatnije zatečeni u prostorijama restorana i teretane koje su pripadnici Belivukove grupe koristili, kao i fotografije pronađenih noževa, dve kacige, osmatrača, digitalnog video noadzora, mobilni telefoni u sefu.

Inače, kako se navodi u izveštajima koji su izvedeni kao dokaz, pretresu prostorija na stadionu prisustvovao je na dan hapšenja i Veljko Belivuk.

- U plafonu su iznad gipska pronađene kesice sa praškastom materijom, električna vagica - navodi se u opisu fotografija.

Takođe, policija je pronašla i noževe, pajsere, sekire, mačete, drvene palice i novac sakriven u kesi. Ispod radijatora su pronađeni ključevi koji otvaraju jednu od kancelarija, u kojoj su istražitelji zatekli pirotelnička sredstva i mobilne telefone.

Kada su otvorene prostorije ispod južne tribine, pronađena je torba u kojoj su vagice, kesice sa zelenom i belom praškastom materijom, ali i pištolj sa okvirom i pripadjućom municijom. Na jednoj od fotografija vidi se i grafit na kom piše "s nama veselo".

- Tužilaštvo "preti" kako će tokom izvođenja dokaza dokazati našu krivicu, a sad kaže, rećiće u završnim rečima. Ja ne mogu da čekam završnu reč, zato ću sada da kažem. Vidi se na slikama da te prostorije nisu nikakva baza niti bunker, kako tvrde svedoci saradnici. Vidite da se vide zastave, bubnjevi, da tu borave neki navijači. Tužilac kaže da je pronađe velika količina droge, vatrenog i hladnog oružja, a tužilaštvo nije na osnovu DNK traga uspelo da poveže ni sa mnom ni sa bilo kim ko je povezan sa mnom ili Miljkovićem. Svedok saradnik Srđan Lalić je govorio kako je Aleksandar Gligorijević (pokojni prim.aut.) doneo pušku na stadion i dao je nama, a da smo je mi sakrili na stadionu jer smo verovali da je ostavio biološki trag i da smo hteli da zataškamo, a znamo da nije pronađen ni jedan od naših tragova, već trag Aleksandra Šćepanovića, koji je potpisao sporazum i priznao - rekao je posle izvođenja ovih dokaza optuženi Veljko Beliuvk kog su četvorica stražara okružila dok je govorio u sudnici.

Potom se osvrnuo i na deo optužnice koji se odnosi na silovanje I..S.: "Po optužnici on je tri dana tu držan i mučen, a nikakav trag nije pronađen. To je nemoguće".

Tragovi žrtava u kolima Kao dokaz, danas su izvedeni i dokazi koji se odnose na pregled automobila. Tužilac Saša Ivanić naveo je da su posebno značajni tragovi okrivljenog Nebojše Jankovića i pokojnog Milana Ljepoje, pronađeni u "ford fijesti". Branilac Belivuka i Miljkovića, napomenuo je i da su u "hondi sivik", koja je navodno pripadala pokojnom Nikoli Mitiću, osim njegovih, pronađeni i tragovi Lazara Vukićevića, za kog tužilaštvo takođe tvrdi da je ubijen u Ritopeku.

- Svedoci saradnici nikada nisu rekli da je Ljepoja ušao u "ford fijestu". Ja tvrdim da se sve ono što govore nikada nije desilo - rekao je Miljković posle izvođenja ovih dokaza.

