Slušaj vest

Tinejdžer Danijel Petrović (17) iz Potočca kod Paraćina, da u junu nije tragično nastradao, danas bi proslavio punoletstvo sa svojom porodicom i prijateljima, a ovim povodom oglasila se njegova neutešna majka.

Pa da podsetimo, tinejdžer se 7. juna 2025. utopio nakon što je sa društvom otišao da se rashladi i okupa u veštačkom jezeru koje je napravljeno na Velikoj Moravi. Nakon višečasovne potrage ronioci Žandarmerije pronašli su njegovo telo koje je potom poslato na obdukciju.

Ponos

Tragično nastradao Danijel Petrović Foto: Društvene Mreže

- Sine, pre 18 godina uzela sam te prvi put u ruke. Imao si sine, kosicu crnu. Bio si najlepša beba na svetu, a mojoj sreći nije bilo kraja jer sam dobila sina. Radovala sam se jer imam naslednika, domaćina i zaštitnika, sve na svetu. Ponosila sam se tobom, sine. Bio si poseban i dar od Boga, takvo dete se više ne rodi. Kako sine, da preživim ovo danas - spremam ti tortu kao i uvek, a gde da je donesem?! Gde da je odnese majka, sine moj? Maštala sam da proslavimo to lepo, čuvala sam sine pare za to - navodi se u prvom delu bolne objave:

- Sve mi je sine, otišlo sa tobom. I želje i nade i volja. Nemam više ništa. Ne znam šta bi više sine napisala. Kako da opišem ovu muku i tugu što me je snašla. Eh sine, proslavi tamo kod Boga tvoje punoletstvo. Anđele moj, majkino srce. Volim te sine, najviše na svetu.

Ispod ove objave samo su se nizali tužne poruke u kojoj Danijela "nazivaju anđelom koji sada gore slavi svoj dan u najlepšem društvu". Takođe, ovu rođendansku bolnu čestitiku krasi i Danijelova fotografija koja će se naći na spomeniku.

Pa da podsetimo, tog subotnjeg dana kada su bile Zadušnice društvo je otišlo da se okupa na jezero. Ništa nije slutilo na tragediju, jer su često tokom letnjih dana išli da se rashlade na Moravu. Nažalost, u jednom trenutku Danijel je nestao ispod površine. Drugari su se uspaničili i zvali ga, tražili, ali nisu mogli da ga vide.

Potraga za Danijleom trajala četri sata Foto: Facebook/Mi svi iz Paracina

Odmah su pozvali pomoć, ali kako je vreme prolazilo sve izvesnije je bilo da će stići crne vesti. Ronioci Žandarmerije su više od četri sata tragali za Danijelom, a zatim su ga našli u blizini gde su ga poslednji put prijatelji i videli. Kada se pročulo da je tinejdžer tragično izgubio život, meštani Paraćina danima su se opraštali od dečaka na društvenim mrežama. Inače, neutešna Maja Bogdanović, majka dečaka nakon tragedije za Kurir je ispričala bolne detalje kako o kobnom datu, tako i o praznini koja je nastupila nakon tragičnog odlaska sina.

Majka vrištala kad je čula crne vesti