U novosadskom Višem sudu juče nije održano pripremno ročište za suđenje državljaninu Bosne i Hercegovine, Tomislavu Petroviću (37), navodno bliskom kavačkom klanu, koji se sumnjiči da je prošle godine izazvao saobraćajnu nesreću na mostu kod Bačkog Petrovca, u kojoj je poginula majka troje dece S. J. (38), dok su njeni suprug i ćerkice povređeni, jer je moguće da će okrivljeni sa tužiocem zaključiti sporazum o priznanju krivičnog dela.

Saobraćajna nesreća u kojoj je stradala S. J. se dogodila 6. oktobra prošle godine oko podneva na ulazu u Bački Petrovac iz pravca Rumenke i Novog Sada, kada je, kako se sumnja, državljanin Bosne i Hercegovine, vozeći "mercedes" sa 1,48 promila alkohola u organizmu, izgubio kontrolu nad vozilom, prešao u suprotnu traku i udario u automobil "fijat", u kojem se nalazila porodica iz Novog Sada. Od siline udarca, automobil sa petočlanom porodicom je završio na ogradi mosta. Na lice mesta odmah su izašle ekipe Hitne pomoći iz Bačkog Petrovca i Novog Sada, policija i vatrogasci, koji su morali da seku vozilo kako bi došli do povređenih.

Porodica koja je bila u "fijatu" u koji je udario "mercedes" kojim je upravljao Tomsilav Petrović Foto: Društvene Mreže

Nažalost, S. J., koja se nalazila za volanom "fijata", uprkos naporima lekara Urgentnog centra Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, preminula je, a njen suprug Ž. J. (37) i dve maloletne ćerke zadobili su teške telesne povrede, dok je treća devojčica lakše povređena.

Kazna do 12 godina zatvora

Okrivljeni se tereti da je počinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja u vezi sa ugrožavanjem javnog saobraćaja, za koje je propisana kazna od dve do 12 godina zatvora.

Jeziva saobraćajna nesreća kod Bačkog Petrovca Foto: Instagram/192_rs

U "mercedesu" koji se sudario sa "fijatom" nalazili su se okrivljeni i jedan muškarac iz Sombora. Njih dvojica najpre nisu hteli da kažu koji je bio za volanom, ali je utvrđeno da je vozio državljanin Bosne, koji je kod sebe imao hrvatska dokumenta, vozačku dozvolu i ličnu kartu na tuđe ime, dok se na mestu suvozača nalazio Somborac.

Zbog sumnje u stvarni identitet lica, tada su tražene informacije od partnerskih policija i upoređivanjem otisaka prstiju utvrđeno je, na osnovu obaveštenja Interpola Sarajevo, da se radi o Tomislavu Petroviću , državljaninu Bosne i Hercegovine, za kojim je raspisana međunarodna poternica Bosne i Hercegovine i Austrije, a da su mu hrvatski dokumenti falsifikovani.

