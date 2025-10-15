Slušaj vest

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija organizovala je Četvrti memorijalni kup iz praktičnog streljaštva u znak sećanja na prerano preminulog načelnika Posebnog odeljenja KPZ Požarevac (Zabela) Gorana Nenadovića.

On je istakao da je Nenadović bio neprikosnoven u obavljanju svih zadataka koji su mu bili povereni.

Goran Nenadović Foto: UIKS

- Za njega se poslovi nisu delili na lake i teške jer je bio svestan izazova koji se podrazumevaju kad obavljate jednu od najzahtevnijih funkcija kao načelnik Posebnog odeljenja - naglasio je Carević.

Direktor Uprave je posebno istakao ljudske kvalitete kolege koga je opisao kao osobu na koju je svako mogao da se osloni u najtežim trenucima.

Načelnik bio dobar prijatelj i kolega

- Goran je bio prvo naš prijatelj, a tek onda kolega koji nas je zadužio svojim odgovornim odnosom prema ljudima i poslu koji je obavljao - zaključio je Carević.

Na memorijalnom kupu je bilo 84 učesnika koji su se takmičili ekipno i pojedinačno, među kojima su bile i kolege iz pravosudne straže i Ministarstva unutrašnjih poslova, čija je ekipa iz Policijske uprave u Požarevcu osvojila prvo mesto u ekipnom takmičenju, dok su pripadnici Službe za obezbeđenje iz Zabele osvojili drugo i treće mesto.