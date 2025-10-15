Slušaj vest

U stanu u kom je u Ulici Živka Davidovića na Zvezdari živeo sa porodicom Veljko Belivuk do 4. februara 2021. kada je uhapšen, policija je na dan njegovog privođenja pronašla mobilne telefone, novac, tri pancir psluka, mali šlem i palicu. Kako je danas prikazano u sudnici Specijalnog suda u Beogradu pred kojim se sudi Belivuku i ostalim optuženima za sedam ubistava, trgovinu drugom i oružjem, inspektori su fotografisali predmete koje su toga dana oduzeli.

Na fotografijama se vidi ulaz u stan, dnevna soba, a potom desetak kutija za mobilne telefone, mobilni telefoni, lap-top, uređaj za video nadzor, kao i kutija puna novaca, zatim različiti ključevi i dokumenta. Takođe, prikazane su i fotografije pancir prsluka, šlema i palice.

1/5 Vidi galeriju Kvart na Zvezdari gde je živeo Veljko Belivuk, ali i ostali pripadnici klana Foto: Ana Paunković

- Što se tiče telefona, lap topa veštačeni su i u njima nije pronađeno ništa što dokazuje navode iz optužnice - kratko je rekao advokat Dejan Lazarević, posle čega se javio i Belivuk koji je rekao da ne osporava ništa sa fotografija.

Dejan Lazarević nekoliko dana pre hapšenja sa Veljkom Belivukom i Markom Miljkoivćem Foto: Nemanja Nikolić

U sudnici su danas prikazane i fotografije koje se odnose na pretres stana Marka Miljkovića na Paliluli, kao i kuće u Grge Andrijanovića. Na slikama iz prvog stana, vidi se pištolj, nešto novca i određena dokumenta, dok su u kuči pronađene i fotografisane tri puške, jedan pištolj, municija i uređaj za video nadzor.

- Ja nisam prisustvovao pretresima u stanu mojih roditelja, niti u Grge Andrijanovića. Bio sam prisutan samo u Čačanskoj - rekao je Miljković.

1/8 Vidi galeriju "mala Šilerova" nalazi se u Čačanskoj ulici u Beogradu Foto: Kurir/Ana Paunković, Zorana Jevtić

U istoj zgradi u kojoj je živeo Belivuk sa porodicom, na dan hapšenja je policija pretresla i stan u kom je živeo Vlade Draganić, inače vlasnik i kuće u Ritopeku u kojoj su prema optužnici mučene i ubijane žrtve klana. Na fotografijama se vidi da je Draganić u plastičnoj kutiji za sladoled čuvao novac, a u stanu je pronađeno i oružje i municija.