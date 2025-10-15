Slušaj vest

P. N. (41), suprug žene koja je ranjena iz pištolja u stanu na Novom Beogradu ispričao je tokom istrage sve detalje nemilog događaja koji se zbio 13. oktobra rano ujutru u stanu bračnog para!

Objasnio je da su kobnog dana on i njegova supruga Ž. N. (46) najpre započeli svađu, a zatim zajedno pili alkohol i konzumirali opojne droge. Kao motiv, nezvanično, naveo je ljubomoru.

Kako je P. N. naveo, njegova žena je u jednom trenutku uzela pištolj, koji su, prema njegovom priznanju, držali u nelegalnom posedu i pucala sebi u nogu.

- Izjavio je da je on u šoku skočio na nju kako bi joj oteo pištolj, koji je prilikom rvanja opalio još jednom, ali u zid - ispričao je izvor blizak slučaju.

Kada je komšinica iz susednog stana čula jauke i zapomaganje, odmah je pozvala policiju i Hitnu pomoć, koji su odmah stigli na lice mesta. Prilikom pregleda stana, pripadnici policije pronašli su pištolj, kao i određenu količinu narkotika.

Podsetimo, Ž. N. je zadobila prostrelnu ranu noge i prevezena je u Urgentni centar, gde je zbrinuta i nalazi se van životne opasnosti. Ona je tada policiji ispričala kako je ona kriva za povrede, kao i da se pre toga posvađala sa mužem.

Podsetimo, P. N. je ranije hapšen zbog krivičnih dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, kao i imovinskih delikata.

- Prvi rezultati istrage govore da je juče oko 8 sati došlo do svađe supružnika koji su konzumirali alkohol i narkotike. U jednom trenutku Ž. N. je uzela pištolj i stavila pored sebe. Verovatno zbog nestručnog rukovanja on je opalio i tako je sama sebe upucala. Zbog rane odmah su pozvali ekipu Hitne pomoći koja ju je prevezla u Urgentni centar - rekao je izvor.

I žena i muž bili su pod dejstvom alkohola i narkotika, pa su tog dana nepovezano pričali policiji i lekarima.

Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.