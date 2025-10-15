Slušaj vest

Tinejdžer Boris Majorski (18) i njegova devojka Dejana Neralić (17) iz Stare Pazove, poginuli su pre tri godine u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kada su krenuli motorom na izlet u Vrdničku kulu, a ovim tužnim povodom od njih se potresnim rečima oprostio Borisov otac Vladimir na društvenim mrežama.

Saobraćajna nesreća, podsetimo, dogodila se 18. oktobra 2022. godine kada je mladi, zaljubljeni par krenuo na izlet. Do nesreće je došlo, kako smo pisali, kada Slobodan B. (85) iz Krčedina vozeći "mercedes" nije ustupio prvenstvo prolaza vozaču motora i direktno se zakucao u njih. Okrivljeni je osuđen na dve i po godine zatvora.

Velika patnja

- Kako je tužno, čini mi se, što čovek nije bivao svestan svojih najlepših trenutaka u životu. U tim trenucima čovek obično neskromno svoju sreću smatra tek jednim od stepenika do nekog vrha, koji tek treba da mu se dogodi. Na kraju kad spozna da posle tog stepenika nije vodilo nikud više, može samo da žali što se uludo nadao boljem i još lepšem stepeniku i što makar taj trenutak nije proživeo sa svešću o njegovoj punoći i krajnosti - piše u prvom delu objave Vladimira Majorskog:

Boris i Dejana Foto: Privatna Arhiva

- Ali, patnja nije patnja ako je čista u svom obliku. S vremena na vreme naiđe i po nešto lepo, da bi te uverilo da je svet sazdan i od nekih lepših niti, ili, upravo, da bi dokazalo snagu i postojanost te iste patnje. Plakalo mi se. Upalio sam sveću da ne budem sam i da ne budem ružan svetlu, ako mi se to desi, a desilo mi se. Slomili su kamen u meni i dok sam se borio sa talasima u moru tuge, hvatajući se za senke prividne ljubavi, počeo sam lagano da tonem, prepuštajući se jačem od sebe. Preživeh brodolom pukom srećom u nesreći života sa jednom jedinom nadom da možda naiđe neka barka ljubavi i povede me na neko sigurno kopno.

3 godine tuge

Nakon ove objave usledila je još jedna tužna objava koja opisuje tugu koju porodica osjeća od tog kobnog dana 18. oktobra 2022. kada su ostali bez svojih naslednika.

Počivaju zajedno na groblju u Staroj Pazovi Foto: Društvene Mreže

- 18. oktobra ove godine se navršavaju tri godine od tragičnog događaja u kom su stradali Boris Majorski i njegova devojka Dejana Neralić. Njihovi mladi životi su ugašeni izvršenjem krivičnog dela od strane Slobodana Batinića, tada 83 godišnjeg vozača motornog vozila. Neustupanjem prava prvenstva poslao ih je u smrt. Za ovo krivično delo pravosnažno je osuđen na 3 godime zatvora, ali Apelacioni sud mu je kaznu umanjio na 2 godine i 6 meseci. Nakon odslužene dve trećine kazne ima pravo na prevremeni otpust, što će mu verovatno biti odobreno - napisao je Vladimir Majorski, koji inače nakon pogibije sina i njegove devojke vodi profil koji je posvećen sećanju i uspomenama na njih.

Nesreća u kojoj su poginuli bila je stravična Foto: Printscreen Instagram 192.rs

- Sumiranjem dolazimo do činjenice da za dva mlada života vinovnik nezgode provede u zatvoru ukupno 20 meseci u poluotvorenoj zatvorskoj jedinici (ima pravo na slobodne vikende, godišnji odmor i slično). U međuvremenu, a na inicijativu udruženja "Stradala deca u saobraćaju" dolazi do pooštravanja kaznene politike, te je u ovom trenutku za to krivično delo minimalna kazna zatvora pet godina, dok je u tom trenutku bila samo dve godine. Ni doživotna kazna nama neće vratiti našu decu, ali ova presuda je sramota. Ostaje nam nada da čoveku koji nam je oduzeo mladost savest neće dati mira, da će svaki put kad sklopi oči videti njihova nasmejana lica i da u raju za njega mesta neće biti.

"Nama ništa drugo ne preostaje, samo da živi a mrtvi u duši hodamo ovom zemljom i da njih dvoje učinimo besmrtnim na ovom privremenom boravku na zemlji. Iako me u vrlo čestim snovima Boris i Dejana ubeđuju da je java laž, svako novo buđenje tu pomisao baca u vodu" - piše u daljem delu objave.

Nasmejani dočekali punoletstvo Borisa Foto: Društvene Mreže