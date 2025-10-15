Slušaj vest

Tinejdžerka Milica Barašin ubijena je u Subotici pre deceniju, a ubica još nije otkriven.

Šesnaestogodišnja Milica krenula je od drugarice ka kući, tog kobnog 7. oktobra, 2010. godine, u 21 sat, ne sluteći da su to njeni poslednji trenuci života.

Majka Svetlana kaže, da odavno nema nikakvih novih. Nema ih ni iz policije, gde je pet godina uzastopno odlazila, da vidi ima li pomaka u istrazi.

- Sve je utihnulo, kao da se tragedija nije ni dogodila, a ja 15 godina lečim rane posle smrti svog deteta - kaže nam majka Svetlana.

Foto: Privatna arhiva

Milica je ubijena mučki, na samo 500 metara od kuće, u naselju Zorka, na pruzi, verovatno mesarskim nožem, kako je istraga utvrdila, vrat joj je presečen, a sećanje na nedužnu devojčicu i danas rađa suze u oku svakog Subotičana.

Svetlana Simendić kaže za Kurir, da podržava borbu za bezbednost dece, a roditeljima poručuje, da decu ne puštaju same na ulice, da uvek budu u društvu bar druge dece.

Spomen ploča na subotičkoj pruzi, na mestu gde je nađeno Miličino telo, podseća i posle 15 godina, na najteži zločin u Subotici.

Devojčica se vraćala kući, posle posete drugarici. Imala je slušalice na ušima, verovatno zato nije čula da joj je neko iza leđa. Već se bio spustio mrak, dok ju je majka nestrpljivo čekala u dvorištu njihove kuće.

Foto: Privatna arhiva

- Već sam bila zabrinuta, padao je mrak, ali umesto Miličinog dolaska, stigla su kola hitne pomoći i policije, stali su ispred kuće. Odmah sam pitala, da li je moja Milica dobro. Posle dužeg ćutanja, rekoše mi, na žalost, dete vam je smrtno stradalo - priseća se Svetlana tragičnog dana.

Na mestu zločina bio je veliki broj policajaca. Zvanično, istraga je utvrdila da je Milica "ubijena oštrim predmetom, vrat joj je presečen specifičnim nožem, zanatskim".

Telo je ležalo pored pruge, bez znakova života, kako je rečeno, policija raspolaže određenim indicijama, ali nema čvrstih dokaza za hapšenje tada osumnjičene osobe. Napadač je, prema rečima nekih očevidaca koji su prošli tim putem, visok muškarac sa kapuljačom, a devojčica je imala povrede na ruci. Branila se, izgleda. DNK napadača je nađen ispod nokta devočice, ali u arhivi policije nisu imali podatke koji bi se poklopili sa tim tragom, a time ni čvrstog dokaza.

Foto: Privatna arhiva

To je za Kurir potvrdila i majka Svetlana (60), dodajući da su imali i foto-robota, saznala je da je u pitanju bio krupniji muškarac, verovatno dešnjak, da je koristio nož poput mesarskog, a da se nađeni trag DNK nije podudarao ni sa jednim u arhivi.

Svetlana kaže da već godinama nema nadu da će ubica njene devojčice biti otkriven.

- Za mene je sve isto kao i tog tragičnog dana, kada sam izgubila svoju Milicu i skamenila se od bola. Ne mogu sama da nađem nikakav motiv, zašto mi je dete ubijeno. Nemam nikakvih informacija ni iz policije, teško mi je da verujem da će posle toliko godina, slučaj ikada biti rešen. Niko me više i ne poziva od nadležnih - kaže majka, koja utehu nije našla posle smrti maloletne kćeri, a sada je svakodnevno i sama na lečenju.

Baka (80) se vratila u Sombor, u kuću u kojoj su ranije živeli, a Miličin deka je preminuo posle njene smrti, nakon nekoliko godina tugovanja.

Foto: Privatna arhiva

Milica je pohađala drugi razred Hemijsko-tehničke škole u Subotici, a obdukcija je pokazala, da joj je ubica prišao s leđa i mesarskim nožem joj presekao vrat.

- U policiji postoji izjava svedoka, da je video mušku osobu s kapuljačom na glavi, kako ide iza Milice, malo pre nego što je ubijena. Sve teorije o motivima ubistva, proteklih godina nisu nikada potvrđene, a govorilo se da se radi o osveti, pa i o zločinu iz strasti.

Svetlana kaže, da veruje da Milica nije poznavala ubicu, kao ni ona, i da joj ta činjenica i danas uliva strah od ponekog prolaznika na ulicama, koji svojom pojavom uliva nepoverenje.

Čitava Subotica, posebno ljudi koji prolaze svkodnevno kraj spomen ploče podignute za Milicu, potreseni su i posle decenije ipo, sećajući se jezivog zločina.

Svetlana dodaje da i dalje ima jednu želju, da sazna ko je lišio života njeno dete i zašto.

Foto: Privatna arhiva

- Motiva nema, a ubica je bio spreman. To me najviše boli. Svima je bila dobra drugarica, njeni prijatelji, nekad šesnaestogodišnjaci, danas odrasli ljudi, njih petoro, nedavno su došli do mene da mi poprave krov, kada ga je vetar obrušio. Ponudila sam da im platim, nisu želele novac, samo sam ih počastila. Voleli su Milicu. Nadam se da će jednog dana, bar dok sam živa, prosto isplivati neki dokaz, da će ubica pogrešiti u nečemu što radi, i omogućiti da policija i pravosuđe otkriju tog monstruma - kaže ona.

Petnaest godina kasnije, ubisvo Milice Barašin nije rešeno. Slučaj ne zastareva, a majka se nada da će posle svih stresova nakon smrti deteta pravda i istina isplivati