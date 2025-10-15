Slušaj vest

Viši sud u Novom Sadu doneo je prvostepenu presudu u slučaju ubistva MMA borca Uroša Stefanovića i ranjavanja Gorana Kovačevića, zločina koji se dogodio 2. septembra 2021. godine u Čankarevoj ulici u novosadskom naselju Detelinara.

Okrivljeni Dalibor Bogdanović Boća, bivši policajac, osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 16 godina, dok je Danijel Janjoš, bivši reprezentativac Srbije u streljaštvu, osuđen na 17 godina zatvora.

Sud ih je proglasio krivima za teško ubistvo, teško ubistvo u pokušaju i nedozvoljeno nošenje i promet oružja. Presudu je obrazložio predsednik sudskog veća, sudija Vladimir Pećovski.

Uroš Stefanović Foto: Privatna Arhiva

Uroš Stefanović je, od zadobijenih povreda, preminuo 3. septembra. Ipak, tokom istrage je uvtvrđeno da on nije bio primarna meta, već da je život izgubio jer se u pogrešno vreme našao na pogrešnom mestu.

On je, prema pisanjima medija, bio angažovan kao telohranitelj Gorana Kovačevića Goranca koji je ranjen u ruku, a navodno je bio glavna meta napada. Kako su pisali mediji u danima nakon ubistva, prvi rezultati istrage ukazali su na to da su Stefanović i Goranac pokušali da se sakriju od napadača.

Kovačevićevo ime dovodi se u vezu sa trgovinom narkoticima, zbog kojih je i osuđivan i otmicama, a ima pozamašan policijski dosije. Uroš Stefanović, koji nije imao kriminalni dosije, niti se bavio kriminalom je, u tom slučaju, bio "kolateralna šteta", te nisu postojale sumnje da je on bio meta.

Kovačević se, najverovatnije, u pratnji Stefanovića vraćao kući kada su primetili da ih neko prati. U želji da se sklone sa ulice, skrenuli su u prolaz, a potom u dvorište zgrade. To, ipak, nije zavaralo napadače, te su automobilom uleteli u dvorište i otvorili rafalnu paljbu iz poluautomatskog oružja.

Dalibor Bogdanović Boća Foto: S.S.

Na mestu zločina pronađeno je 15 čaura, a vozilo kojim su napadači pobegli kasnije je otkriveno na izlazu iz grada, izrešetano mecima, što ukazuje na to da je došlo do razmene vatre.

DNK tragovi razotkrili izvršioce

Istraga Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu trajala je mesecima. U napuštenom vozilu napadača pronađeni su biološki tragovi, krv i DNK profili, koji su forenzičkim veštačenjem doveli do identifikacije Dalibora Bogdanovića Boće i Danijela Janjoša. Bogdanović, bivši policajac, bio je dobro poznat policiji jer je i sam više puta bio meta pokušaja likvidacije. Sumnjalo se da je ubistvo Kovačevića organizovao iz osvete, verujući da Goranac stoji iza eksplozivnih naprava koje su ranije postavljane ispod njegovih automobila i u zgradi gde živi.

Potraga za njima raspisana je svega nekoliko dana nakon ubistva. Janjoš, koji je važio za izuzetno preciznog strelca i bivšeg reprezentativca Srbije, uhapšen je ubrzo, dok se Bogdanović predao policiji u martu 2022. godine.

Danijel Janjoš Foto: Printscreen/Facebook

Suđenje i dokazi

Suđenje je počelo u junu 2022, a zbog promene predsedavajućeg sudije postupak je ponovljen početkom ove godine. Tokom glavnog pretresa, saslušani su brojni svedoci i veštaci. Na perici i rukavicama pronađenim u vozilu korišćenom u zločinu, forenzičari su pronašli DNK tragove Dalibora Bogdanovića, što je bio ključni dokaz. On je, međutim, negirao krivicu, tvrdeći da "nije koristio ni periku ni rukavice" i da je osoba s teškim invaliditetom.

Nakon dve godine suđenja, sud je ocenio da su dokazi nedvosmisleni i da potvrđuju da su Bogdanović i Janjoš zajedno planirali i izvršili likvidaciju, pri čemu je Uroš Stefanović stradao ni kriv ni dužan, dok je Goran Kovačević teško ranjen.