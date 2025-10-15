Slušaj vest

Crnogorska policija je pre nekoliko dana izvršile pretrese na više desetina lokacija širom zemlje tražeći odbegle "kavčane", bivšeg policajca Ljuba Milovića i Nenada Nena Kaluđerovića. Obojica slove za visokopozicionirane pripadnike kavačkog klana.

Ko je Nenad Kaluđerović?

Javnosti poznat kao "heroj sa Cetinja" nakon što se spekulisalo da je on ispalio smrtonosni metak u masovnog ubicu Vuka Borilovića, koji je 12. avgusta 2022. godine krenuo u krvavi pohod i prvo ubio svoje podstanare Natašu Pejović Martinović (35) i njena dva sina, a potom i njihovog kuma Milana Mitrovića (37), zatim svog ujaka Gorana Đurišića (54), a onda i komšije Rajka (56), Dimitrija (81) i Danicu Drecun (74), a na kraju Danijelu (51) i njenu sestru Aleksandru Radunović (52).

Podsetimo, Borilović nije želeo da se preda, policija je pucala u njega, kao i komšija Kaluđerović, a nakon višemesečne istrage utvrđeno je da je Borilovića ipak ubio metak koji je ispalio jedan od policajaca.

- Za Nena Kaluđerovića se posle masakra daleko čulo. Svi su ga slavili kao heroja misleći da je njegov hitac presudio zlotvoru. Na kraju se ispostavilo da on nije ubio Borilovića, ali da nije ni heroj, pošto se dovodi u vezu sa zloglasnik kavačkim klanom - rekao je svojevremeno naš izvor.

Inače, Kaluđerović je i godinama pre "herojskog čina" punio novinske stupce rezervisane za crnu hroniku.

Kaluđerović je bio osumnjičen da je 13. avgusta 2006. godine ubio Željka Jovanovića ispred kafe-bara "Ambasador" na Cetinju, ali je kasnije oslobođen optužbi.

Prema pisanju "Monitora", u oktobru 2010. Viši sud u Podgorici je nepravosnažno osudio Kaluđerovića na 10 godina zatvora zbog ubistva Željka Jovanovića. U presudi se navodilo da je pri tuči okrivljeni Nenad Kaluđerović iz pištolja nepoznate marke, kalibra 9 mm, pucao prema Željku Jovanoviću i pogodio ga u glavu, nanoseći mu tom prilikom tešku telesnu povredu kojoj je podlegao istog dana. Posle sedam meseci, Apelacioni sud Crne Gore je vratio predmet prvostepenom sudu na ponovno suđenje, pred potpuno izmenjenim sudskim većem. Istog dana je pušten iz pritvora, a u oktobru 2012. godine konačno je oslobođen optužbi da je ubio Jovanovića.

Ubistva, Đurića, Hodžića i Spahića, Kapetana...

Prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva, Kaluđerović je, pored Srđana Popovića i Bobana Milića, umešan u ubistvo Dalibora Đurića u septembru 2016. godine, koji je tada likvidiran iz snajperske puške dok je iza zidina spuškog zatvora trenirao u poluotvorenom odeljenju.

- Osumnjičeni Popović i Milić se nalaze u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, u pritvoru u drugim krivičnim predmetima i postupcima, a osumnjičeni Kaluđerović je nedostižan državnim organima Crne Gore - preneli smo ranije.

Ubijeni Dalibor Đurić je, inače, važio za jednog od ključnih ljudi škaljarskog klana i njegova likvidacija predstavljala je veliki udarac za ovaj klan. Navodno, kako smo prenosili ranije, ubistvom Đurića poslata je poruka tadašnjem vođi Jovanu Vukotiću, koji je ubijen 8. septembra 2022. u Turskoj.

Prema navodima Specijalnih tužilaca, Kaluđerović je član organizovane kriminalne grupe Radoja Zvicera koja je odgovorna za dvostruko ubistvo Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića 14. oktobra 2020. godine, u Stanjevića rupi u Spužu, ali i otmicu i ubistvo Mila Radulovića zvanog Kapetan.

Kaluđerović je navodno "čistio" put kavčanima dok su iz Spuža ka Kotoru prevozili otetog škaljarca Mila Radulovića, a potom učio jednog od vođa te kriminalne grupe, Slobodana Kašćelana, kako da se reši leševa prethodno ubijenih Barana Damira Hodžića i Adisa Spahića.

Skaj aplikacija

Zahvaljujući dešifrovanju Skaj aplikacije, došlo se do dokaza kako su preko kriptovane aplikacije komunicirali Zvicer i Kaluđerović o zarobljenom Kapetanu.

Kaluđerović najpre pita da li će zarobljeni Kapetan uspeti da ih odvede do Jovana Vukotića, kojeg u komunikaciji nazivaju Šklempo.

"Kum od Mićka, godinu dana ga radimo. Skoro je doš’o u CG. Oni ga zovu General", objašnjava Zvicer kome Kaluđerović zapravo čisti put.

Kaluđerović pita hoće li ih oteti odvesti do Mićka (Milana Vujovića) i Šklempa.

"Mićko je neđe po manastira, ovo mu je kum i nema tel Mićko", kaže šef kavačkog klana.

"To bi bio udarac, ali mora što pre. Dok ne provale da smo ih oteli. Kažete da ćete mu pokloniti život ako namesti Šklempa".

Onda podučava Zvicera da žrtvi skine kaiš, obuću, sat: "Sve, da nema lokator da oni nas urade".

Onda gotovo opsesivno, u svakoj drugoj poruci pita je li moguće doći do Jovana Vukotića.

"Ima li kontakt sa njim... Samo pametno da ne provali... Kad bi ga namakao, da sa Šklempom iskopamo još dvoje troje".

Zvicer mu odgovara da će sve probati, a Kaluđerović hvali akciju od tog dana.