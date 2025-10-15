Slušaj vest

Carinski službenici sprečili su pokušaj krijumčarenja više od 75.000 tableta sa spiska droga i 26 litara domaće rakije na graničnom prelazu Bajakovo, pronađeni u kamionu koji je vozio Srbin — a sve je bilo sakriveno ispod dušeka u kabini.

- U ponedeljak, 13. oktobra, službenici mobilne jedinice Carine iz Vukovara sproveli su pojačanu kontrolu i pretres teretnog vozila sa srpskim registarskim oznakama.

Tokom detaljnog pregleda kabine, carinici su ispod dušeka gornjeg ležaja pronašli sakriven tovar — 75.475 tableta koje se nalaze na spisku droga, kao i 26 litara domaće rakije.

Foto: Carina Hrvatske

Foto: Carina Hrvatske

Pronađene tablete odmah su predate policijskim službenicima PU vukovarsko-sremske. Protiv vozača je nadležnom Osnovnom javnom tužilaštvu podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo "Neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga" - navodi se u saopštenju.

Zbog neprijavljene domaće rakije, vozaču je izdat i prekršajni nalog sa novčanom kaznom od 2.400 evra. Okrivljeni je na licu mesta platio dve trećine iznosa, odnosno 1.600 evra, a rakija mu je trajno oduzeta.