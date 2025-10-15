Slušaj vest

Muškarac je večeras počeo da nasrće na prolaznike i preti metalnom šipkom na Zelenom vencu u Beogradu. 

Prema rečima očevidaca, incident traje već neko vreme, a nekoliko osoba pokušalo je da ga savlada, međutim, muškarac je izuzetno agresivan i pruža otpor. Ljudi u panici beže sa lica mesta, dok su pojedini pokušali da ga umire do dolaska policije.

- Svi su se razbežali, niko ne sme da mu priđe - rekao je jedan od prolaznika.

Policija i Hitna pomoć ubrzo su upućene na teren. Situacija je izazvala veliku uznemirenost među građanima koji su se u tom trenutku zatekli u centru Beograda.

Kurir.rs/Telegraf

