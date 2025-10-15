Situacija je izazvala veliku uznemirenost među građanima koji su se u tom trenutku zatekli u centru Beograd
Incident
MUŠKARAC NASRĆE I TUČE PROLAZNIKE METALNOM ŠIPKOM! Drama na Zelenom vencu, očevici opisali scene: Svi su se razbežali, niko ne sme da mu priđe!
Muškarac je večeras počeo da nasrće na prolaznike i preti metalnom šipkom na Zelenom vencu u Beogradu.
Prema rečima očevidaca, incident traje već neko vreme, a nekoliko osoba pokušalo je da ga savlada, međutim, muškarac je izuzetno agresivan i pruža otpor. Ljudi u panici beže sa lica mesta, dok su pojedini pokušali da ga umire do dolaska policije.
- Svi su se razbežali, niko ne sme da mu priđe - rekao je jedan od prolaznika.
Policija i Hitna pomoć ubrzo su upućene na teren. Situacija je izazvala veliku uznemirenost među građanima koji su se u tom trenutku zatekli u centru Beograda.
