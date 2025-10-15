Slušaj vest

Desimirovac je danas bio obavijen tugom dok su porodica, prijatelji, kolege i brojni meštani ispraćali na večni počinak Miroslava Biberdžića, svima poznatog kao učitelj Biber – omiljenog prosvetnog radnika i učitelja generacija učenika Osnovne škole "Radoje Domanović".

Biberdžić je preminuo 10. oktobra u Kliničkom centru u Kragujevcu, nakon 17 dana teške borbe za život. Nesreća se dogodila 24. septembra na magistralnom putu u Desimirovcu, nedaleko od osnovne škole, kada ga je, dok je prelazio ulicu, udario automobil koji se kretao velikom brzinom. Vozač je pobegao sa lica mesta, ostavivši teško povređenog učitelja da leži na putu.

Deca koja su se igrala u školskom dvorištu prva su pritrčala u pomoć i pozvala Hitnu službu. Uprkos naporima lekara, Biberdžić je podlegao povredama. Po nalogu nadležnih organa, naložena je sudska obdukcija, dok policija i dalje traga za vozačem koji je izazvao nesreću.

Na današnjoj sahrani, održanoj na seoskom groblju u Desimirovcu, zavladala je tišina i neverica. Od učitelja Bibera oprostili su se članovi porodice, kolege i brojni meštani, ističući da je njegov odlazak nenadoknadiv gubitak za čitavu zajednicu.

"Bio je čovek velikog srca, učitelj koji je decu učio poštenju, a ne samo knjigama. Niko ne može da shvati da ga više nema", rekli su okupljeni.

Desimirovac tuguje, ali i očekuje da pravda stigne onoga koji je usmrtio omiljenog učitelja i pobegao, ne pokazavši ni trunku ljudskosti.