Slušaj vest

Desimirovac je danas bio obavijen tugom dok su porodica, prijatelji, kolege i brojni meštani ispraćali na večni počinak Miroslava Biberdžića, svima poznatog kao učitelj Biber – omiljenog prosvetnog radnika i učitelja generacija učenika Osnovne škole "Radoje Domanović".

Biberdžić je preminuo 10. oktobra u Kliničkom centru u Kragujevcu, nakon 17 dana teške borbe za život. Nesreća se dogodila 24. septembra na magistralnom putu u Desimirovcu, nedaleko od osnovne škole, kada ga je, dok je prelazio ulicu, udario automobil koji se kretao velikom brzinom. Vozač je pobegao sa lica mesta, ostavivši teško povređenog učitelja da leži na putu.

Deca koja su se igrala u školskom dvorištu prva su pritrčala u pomoć i pozvala Hitnu službu. Uprkos naporima lekara, Biberdžić je podlegao povredama. Po nalogu nadležnih organa, naložena je sudska obdukcija, dok policija i dalje traga za vozačem koji je izazvao nesreću.

Na današnjoj sahrani, održanoj na seoskom groblju u Desimirovcu, zavladala je tišina i neverica. Od učitelja Bibera oprostili su se članovi porodice, kolege i brojni meštani, ističući da je njegov odlazak nenadoknadiv gubitak za čitavu zajednicu.

"Bio je čovek velikog srca, učitelj koji je decu učio poštenju, a ne samo knjigama. Niko ne može da shvati da ga više nema", rekli su okupljeni.

Desimirovac tuguje, ali i očekuje da pravda stigne onoga koji je usmrtio omiljenog učitelja i pobegao, ne pokazavši ni trunku ljudskosti.

Kurir.rs/Ucentar

Ne propustiteHronikaUPALIO BIH SVEĆU DA NE BUDEM SAM! SLOMILI SU KAMEN U MENI, DOK SAM SE BORIO SA TALASIMA U MORU TUGE! Tri godine od smrti Borisa i Dejane, reči oca kidaju dušu!
Untitled-1.jpg
Hronika"KAVČANIN" PIJAN IZAZAVAO NESREĆU U KOJOJ JE POGINULA MAJKA TROJE DECE: Sad hoće da prizna krivicu i nagodi se za manju kaznu!
viber_slika_2024-10-08_14-51-19-667.jpg
HronikaSTRAVIČNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD SOMBORA: Poginula jedna osoba - auto udario pešaka, pa se zakucao u drugo vozilo PRVI SNIMAK
Screenshot 2025-10-14 202217.jpg
HronikaPIJANI ZEMUNAC KOLIMA POKOSIO ŽENU U KRALJEVU, PA POBEGAO: Stravična saobraćajka, vozač se tereti za dva krivična dela!
1759234036saobraćajna policija rina.JPG