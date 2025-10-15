Slušaj vest

"Nisam imao nameru da ga lišim života već samo da ga zastrašim. Da sam hteo da ga ubijem, mogao sam bez problema, bio mi je leđima okrenut. Pet godina sam radio u vojsci i prošao sam obuku kako to da uradim, ali mi to nije bila namera".

Ovim rečima pred Višim sudom u Nišu branio se Stefan Ristić (35) iz Niša koji je optužen da je 31. oktobra prošle godine zbog neraščišćenih imovinskih odnosa nožem pokušao da ubije Nišliju Ivana Ilića (42) u kafiću na Trgu kralja Milana u NIšu. On je naveo da ga mu je Ilić danima navodno pretio, vređao ga i omalovažavao te da je tražio od njega 350.000 dinara kao i da izvodi radove bez naknade. Oštećeni Ilić, je pak pred sudom demantovao da je pretio Ristiću, kao i da je bilo kakav novac od njega, rekavši da se nije nadao napadu.

Optužnicom VJT u Nišu Ristić se tereti da je sa umišljajem počinio pokušaj ubistva tako što mu je kritičnog dana oko 10 časova, nakon što se vraćao iz toaleta, prišao sa leđa, jednom rukom ga uhvatio oko vrata a onda ga drugom rukom u kojoj je bio nož dužine 15 centimetara, ubo u desnu stranu vrata.

- Kada je okrivljeni ustao kako bi se oslobodio od zahvata “španska kragna” i nakon što se drška noža odvojila od oštrice i pala na pod pored šanka, okrivljeni je sa stola uzeo staklenu čašu i oštećenom zadao udarac u predelu glave – stoji u optužnici. Prema navodima optužnice, Ilić je zadobio ubodnu ranu na vratu veličine sedam milimetara i više posekotina na temenu, koje su zbirno kvalifikovane kao laka povreda.

Ristić sepred sudom danas branio da je po izlasku iz toaleta levom rukom obuhvatio Ilića oko vrata ali da je desnu ruku, u kojoj je bio nož, držao oko 40 do 50 centimetara udaljenu od tela jer nije imao nameru da ga povredi, ali da ga je oštećeni uhvatio za ruke i počeo da ga vuče pri pokušaju da ustane, kada je došlo do uboda. On je dodao da ga je Ilić danima pozivao i tražio da mu vrati 350.000 dinara te da pored toga izvodi za njega radeove bez naknade, kao i da mu prepiše nekretninu kao garanciju.

- Nož sam poneo od kuće radi samoodbrane jer sam već imao ozbiljne pretnje. On me nije napao fizički u kafiću ali me je sat i po psihički maltretirao. Zato sam odlučio da ga zastrašim nožem. Smatrao sam da nema svrhe da mu pokažem nož u toku razgovora jer to ne bi imalo efekta. Nisam pružao otpor kada me je držao za ruke a do ubda je došlo kada je ustajao. Nisam znao da je uboden. Kada je ustao ispružio je ruku prema meni I rekao: “Šta ti je”. Tada sam ga udario čašom. On je izašao iz kafića a ja sam pozvao policiju i sačekao ih – ispričao je Ristić pred sudom.

Ilić je pak objasnio da nije tražio nikakve pare od Ristića, da mu nije pretio i da se nije nadao da će ga ovaj napasti.

- Okrivljeni nije dugovao meni nikakav novac. On je mimo mene ranije izveo određene radove za naručioca posla na lokaciji kod aerodroma. Planirali smo zajedno da radimo a kako je on svoju firmu ugasio naručilac posla mu je isplatio 350.000 preko računa moje firme, na njegov zahtev. Ja sam mu isplatio taj novac. Međutim, firma koja je naručila radove od njega je tražila da im se dostavi finansijska dokumentacija za te radove kako bi mogli da ih pravdaju, ili da se vrati novac. Nikada od Stefana nisam tražio novac, samo da se nađe sa predstavnicima te firme i da reše tu situaciju – objasnio je Ilić pred sudom.

On je rekao da su razgovarali u kafiću kada je okrivljeni u jednom trenutku ustao sa stola i otišao ali da ne zna da li do toaleta ili da se nađe sa knjigovođom. Nakon toga je neočekivano došlo do napada.

- Osetio sam pritisak na vratu i tolpinu na desnoj strani vrata. U tom trenutku nisam znao da li se radi o ubodu jer rukom nisam mogao da priđem tom mestu, nego tek kasnije. Tada sam osetio samo davljenje i krv. Ne postoji nikakva mogućnost da sam ga uhvatio za ruke i da sam na taj način sebe ubo. Nemoguće je da sam ja povukao njegovu ruku i da je tada došlo do ubadanja zato što sam topline na vratu osetio pre toga. Nisam pretio Stefanu ti toga dana ni pre toga. Bili smo u dobrim odnosima. Novac na moj račun je firma sa kojom je on poslovao uplatila na njegov zahtev – rekao je Ilić.

Svedok J.M. je izjavio da je video ranjenog čoveka kako viče “ne, ne stani” i napadača koji je rekao “dokle više“.