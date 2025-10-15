Slušaj vest

U Beogradu je nastavljeno suđenje optuženima za otmicu Novaka Stevanića u slučaju "prve otmice zemunskog klana", a svedok na kome je prvo insistiralo tužilaštvo pa odustalo, a sada je neophodan odbrani, ni ovog puta se nije odazvao na pozive suda.

U sudnici je rečeno da policija nije na adresi našla Ljubišu Buhu Čumeta, jer im niko nije otvorio kapiju ograde koja se nalazi oko dvorišta kuće u kojoj živi bivši zaštićeni svedok i nedakašnji vođa surčinskog klana Ljubiša Buha Čume.

Ljubiša Buha Čume Foto: Ana Paunković

Sudija je potom naložio da se poziv pošalje poštom, kao i da ga policija ponovo potraži na adresi, ali je naredio i da se raspiše potraga za Buhom koji se već mesecima ne odaziva na pozive suda.

Odbrana je osporila veštačenje o količini i vrednosti zlatnog nakita koji je ukraden iz doma porodice Stevanić i zatražili su novo veštačenje.

Novak Stevanić Foto: Privatna Arhiva

Od zločina prošlo 28 godina

Student Novak Stevanić otet je u avgustu 1997. godine na ulici, od strane nekoliko osoba koje su se predstavile kao policajci. On je vezan lisicama, stavljen u civilini automobil, ali umesto u policijsku stanicu on je odvezen u jednu garažu na Novom Beogradu. Tamo su ga pripadnici zemunskog klana maltretirali i mučili dok ga nisu primorali da oda gde se nalazi sef u stanu u kojem je živeo.

Potom su članovi ove kriminalne organizacije upali u stan, obili se i ukrali veću količinu zlatnog nakita, gotovinu, oružje i druge dragocenosti. Nakon toga su mladića pustili, ali su nastavili da ga ucenjuju i proganjaju dok nije izvršio samoubistvo.

