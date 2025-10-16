Slušaj vest

Prošlo je 29 godina otkako je ubijen Nebojše Đorđevića Šuce (28).

Vođa navijača Crvene zvezde i pripadnik Arkanove Srpske dobrovoljačke garde likvidiran je u sačekuši ispred svoje kuće u Zemunu 12. oktobra 1996. Izrešetan je dok je parkirao automobil. Više od 20 metaka pogodilo ga je u glavu.

Motiv ubistva, kao i počinioci, do danas su ostali nepoznati.

Jeste važio za žestokog momka, ali se pričalo da Šuca nije imao problema sa zakonom.

Foto: Printscreen

Šuca je rođen u Leskovcu, s tim da je detinjstvo proveo u beogradskom naselju Resnik. Iz tog vremena datira njegov nadimak koji je dobio jer mu je otac bio obućar - šuster.

Od malih nogu je na ulici pokazivao hrabrost, nije se libio ni sa kim da se potuče. Tim adutima se probio i na tribini i postao vođa navijača Zvezde. Početkom devedesetih učlanio se u Srpski četnički pokret Vojislava Šešelja, gde je bio potpredsednik, a kada je osnovana Srpska dobrovoljačka garda, odmah joj se priključio. Bio je na ratištu, gde je i ranjavan i stekao je čin pukovnika.

Po povratku sa ratišta skućio se u Zemunu, otvorio zlataru, oženio se, dobio sina Luku. Takođe, postao je predsednik FK Zmaj i vratio se na Zvezdin sever. Družio se sa mnogim poznatim gradskim facama, pa i onima iz podzemlja.

Kada je ubijen nagađalo se ko je naručio, a ko sasuo 20 metaka u Šucu. Međutim, sva ta pitanja su ostala bez odgovora.

Aleksandra Ivanović i Milorad Ulemek Legija Foto: Dragana Udovičić, Profimedia

Njegova udovica Aleksandra se kasnije udala za Legiju. Dobili su četiri kćerke i još uvek su u braku. Ona je ostala uz Ulemeka sve vreme, uprkos svim teškoćama i njegovom dugom boravku u zatvoru.