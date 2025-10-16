Slušaj vest

Prošlo je 29 godina otkako je ubijen Nebojše Đorđevića Šuce (28).

Vođa navijača Crvene zvezde i pripadnik Arkanove Srpske dobrovoljačke garde likvidiran je u sačekuši ispred svoje kuće u Zemunu 12. oktobra 1996. Izrešetan je dok je parkirao automobil. Više od 20 metaka pogodilo ga je u glavu.

Motiv ubistva, kao i počinioci, do danas su ostali nepoznati.

Jeste važio za žestokog momka, ali se pričalo da Šuca nije imao problema sa zakonom.

suca.jpg
Foto: Printscreen

Šuca je rođen u Leskovcu, s tim da je detinjstvo proveo u beogradskom naselju Resnik. Iz tog vremena datira njegov nadimak koji je dobio jer mu je otac bio obućar - šuster.

Od malih nogu je na ulici pokazivao hrabrost, nije se libio ni sa kim da se potuče. Tim adutima se probio i na tribini i postao vođa navijača Zvezde. Početkom devedesetih učlanio se u Srpski četnički pokret Vojislava Šešelja, gde je bio potpredsednik, a kada je osnovana Srpska dobrovoljačka garda, odmah joj se priključio. Bio je na ratištu, gde je i ranjavan i stekao je čin pukovnika.

Po povratku sa ratišta skućio se u Zemunu, otvorio zlataru, oženio se, dobio sina Luku. Takođe, postao je predsednik FK Zmaj i vratio se na Zvezdin sever. Družio se sa mnogim poznatim gradskim facama, pa i onima iz podzemlja.

Kada je ubijen nagađalo se ko je naručio, a ko sasuo 20 metaka u Šucu. Međutim, sva ta pitanja su ostala bez odgovora.

legija-aleksandra-ivanovic.jpg
Aleksandra Ivanović i Milorad Ulemek Legija Foto: Dragana Udovičić, Profimedia

Njegova udovica Aleksandra se kasnije udala za Legiju. Dobili su četiri kćerke i još uvek su u braku. Ona je ostala uz Ulemeka sve vreme, uprkos svim teškoćama i njegovom dugom boravku u zatvoru.

"Ne plašim nikoga, osim Boga i žene", rekao je svojevremeno Legija.

Ne propustiteHronikaPRVOM SRPSKOM TAJKUNU UMRLICU DAO I PABLO ESKOBAR: Bogatstvo mu se procenjivalo na 50 miliona maraka, Partizan odveo na vrh Evrope! Ovo je bio Radojica Nikčević
132131331.jpg
HronikaDOŠLI DA GA HAPSE, ON UBIO INSPEKTORA OBRADOVIĆA: Josip je opak kriminalac - iz zatvora dilovao drogu, jurile ga i srpska i hrvatska policija
1669287-7dd82a585dc7bea07e02-edit.jpg
HronikaMASAKR U FRUŠKOGORSKOJ I DANAS LEDI KRV! Ubio Nebojšu, njegovu devojku i sestrića, pa seo da jede slaninu: "Rekao mi da ih ubijem jer mrtva usta ne govore"
salatic.jpg
HronikaPUCAO U LEGIJU, SAMO DA VIDI DA LI PANCIR VALJA Bokan je bio mnogo moćan i bogat, imao kombinacije i sa Milom Đukanovićem! Njegova smrt je četvrt veka MISTERIJA
vladimir-bokan.jpg