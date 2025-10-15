Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Savski venac, Interventne jedinice 92 i PS Zvezdara, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsili su M.Đ. (47) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo "laka telesna povreda", saopštio je MUP.

miljan-djurasinovic-830x553 copy.jpg
Foto: Društvene Mreže

On se sumnjiči da je 10. oktobra, u Bulevaru Vudroa Vilsona, vozaču jedne taksi službe, zajedno sa još dva lica zadao više udaraca u predelu glave, a potom mu je i nožem naneo povredu u predelu ruke.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu.

Kako saznajemo, reč je o Miljanu Đurašinoviću, MMA borcu, poznatim pod nadimkom Tasmanijski đavo. On je uhapšen u Mirijevu.

