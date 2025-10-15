TASMANIJSKI ĐAVO TUKAO TAKSISTU, PA GA UBO NOŽEM! Uhapšen MMA borac (47) koji se sa drugovima iživljavao nad čovekom u Beogradu na vodi - oglasio se MUP
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Savski venac, Interventne jedinice 92 i PS Zvezdara, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsili su M.Đ. (47) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo "laka telesna povreda", saopštio je MUP.
On se sumnjiči da je 10. oktobra, u Bulevaru Vudroa Vilsona, vozaču jedne taksi službe, zajedno sa još dva lica zadao više udaraca u predelu glave, a potom mu je i nožem naneo povredu u predelu ruke.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu.
Kako saznajemo, reč je o Miljanu Đurašinoviću, MMA borcu, poznatim pod nadimkom Tasmanijski đavo. On je uhapšen u Mirijevu.
