U Višem sudu u Novom Sadu za 24. novembar je zakazan početak suđenja optuženima za pokušaj rušenja ustavnog poretka.

Optužnicom je obuhvaćeno 12 osoba, članova Pokreta slobodnih građana i organizacije "Stav", a na teret im se stavlja izvršenje krivičnog dela pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije u saizvršilaštvu u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje i krivičnog dela pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Doneto je pravosnažno rešenje da se optuženima koji se nalaze u bekstvu (njih šest) sudi u odsustvu.

Optuženi su M.C, S.Đ, L.D, M.V, L.J, D.S, B.Đ, D.B, M.P, D.A, A.P. i J.D.

Tužilaštvo je u optužnom predlogu sudu predložio da nakon suđenja okrivljene oglasi krivim i da im izrekne maksimalne zakonom propisane kazne za krivično delo koje im se stavlja na teret.