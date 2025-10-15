POTERA U LAZAREVCU KAO IZ FILMA! Policajci jure za crvenim vozilom, građani u neverici posmatraju scenu: "Kao GTA!" (VIDEO)
Policijska potera je upravo u toku u Lazarevcu, u kojoj više policijskih vozila juri crveni automobil koji odbija da se zaustavi na pozive policije.
Naime, kako prenosi Instagram stranica "192_rs", potera traje već više od deset minuta, a prema prvim, još uvek nezvaničnim informacijama, vozač je sam u vozilu.
Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vide se policijska vozila s upaljenim rotacijama kako velikom brzinom prolaze kroz ulice, dok građani u neverici posmatraju scenu.
- Sve se čuje, sirene, rotacije, prolaze velikom brzinom. Ljudi su stali sa strane i gledaju šta se dešava - rekao je jedan od očevidaca.
Komentari ispod videa su se složili da potera izgleda kao u poznatoj video igri "GTA".
Trenutno nema zvanične potvrde o čemu je reč, dok je policija na terenu i radi na zaustavljanju vozila i privođenju vozača.
Kurir.rs