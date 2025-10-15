Slušaj vest

Policijska potera je upravo u toku u Lazarevcu, u kojoj više policijskih vozila juri crveni automobil koji odbija da se zaustavi na pozive policije.

Naime, kako prenosi Instagram stranica "192_rs", potera traje već više od deset minuta, a prema prvim, još uvek nezvaničnim informacijama, vozač je sam u vozilu.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vide se policijska vozila s upaljenim rotacijama kako velikom brzinom prolaze kroz ulice, dok građani u neverici posmatraju scenu.

- Sve se čuje, sirene, rotacije, prolaze velikom brzinom. Ljudi su stali sa strane i gledaju šta se dešava - rekao je jedan od očevidaca.

Komentari ispod videa su se složili da potera izgleda kao u poznatoj video igri "GTA".

Trenutno nema zvanične potvrde o čemu je reč, dok je policija na terenu i radi na zaustavljanju vozila i privođenju vozača.