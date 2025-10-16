Slušaj vest

Novinar Mladen Mijatović otkrio je do sada nepoznate detalje u slučaju ucene bivšeg fudbalera Vujadina Savića. Naime, transrodna osoba A.K. osim bivšeg fudbalera, ucenjivala i druge moćnike, a navodno se bavila i prostitucijom.

- Dvadesetjednogodišnja osoba A.K. protiv koje je podneta krivična prijava za iznudu, a oštećen je bivši fudbaler Vujadin Savić. osoba A.K. je navodno preko aplikacije Romeo pružala seksualne usluge u svom stanu. U avgustu je prijavila da je bila žrtva razbojništva 14. avgusta. Prema njenim rečima, tri osobe koje su zakazale njene usluge u stanu na Vračaru, došle su, poprskale je biber sprejom, pretukle, otele određenu količinu novca i tehničke uređaje iz stana, zatim pobegle. Policija je odmah reagovala i privela tri osumnjičene osobe - kaže Mijatović.

"AKO JE OSUMNJIČENA URADILA OVO, SNIMAK NEĆE BITI PRONAĐEN" Advokat za Kurir o uceni Vujadina Savića: Postoji otežavajuća okolnost Izvor: Kurir televizija

Advokat Nemanja Todorović govorio je na ovu temu za Kurir televiziju:

- Tužilastvo će verovatno ovo kvalifikovati kao iznudu. Iznos koji je planirano da bude iznuđen od oštećenog je preko milion i po dinara, pa je zaprećena kazna od 3 do 12 godina. Važno je istaći da ćemo kroz vreme videti da li okrivljena osoba ima još savetnika, da li postoje elementi kriminalne grupe i slično. Što se tiče otežavajućih okolnosti po okrivljenog, to je što je oštećeni javna ličnost, kao i njegova supruga i roditelji. Radi se o društveno izloženim ličnostima na koje se posebno obraća pažnja - kaže Todorović.

Sequence 01.01_11_26_11.Still004.jpg
Nemanja Todorović Foto: Kurir Televizija

On dodaje da u slučaju gde je ucenjivano anonimno, odnosno nepoznato lice, slučaj bi bio lakši.

- Stan okrivljene osobe je morao da bude pretresen u potrazi za dokazima. Najnormalnije je da se izvrši pretres. Radi se o video snimku, odnosno osvetničkoj pornografiji, pa treba prvo pretresti elektronske uređaje gde se taj snimak može čuvati. Ukoliko je okrivljena osoba bila dovoljno pametna da sačuva snimak na nekom Cloud-u i ukoliko je on zaštićen šifrom, bojim se da nadležni neće moći da ga pronađu - kaže Todorović.

