Slušaj vest

Tuča je izbila između D. P. (52), M. M. (50) i NN muškarca, iz za sada nepoznatih razloga, prilikom čega je jedan više puta pokušao da udari sekirom drugog. Tokom fizičkog obračuna nepoznati muškarac je, prema izjavama svedoka, drvenom drškom od čekića više puta udario nesrećnog čoveka u glavu.

Od zadobijenih udaraca, M. M. je u teškom stanju prevezen u bolnicu gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede u vidu preloma lobanje.

Policija je ubrzo po dolasku na lice mesta uhapsila D. P, kome je određeno zadržavanje i protiv koga će biti podneta krivična prijava za krivično delo nasilničko ponašanje i krivično delo teška telesna povreda. U toku je identifikacija i potraga za drugim učesnikom u tuči, koji je nakon incidenta pobegao u nepoznatom pravcu.

Istraga je u toku koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, a o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaTASMANIJSKI ĐAVO TUKAO TAKSISTU, PA GA UBO NOŽEM! Uhapšen MMA borac (47) koji se sa drugovima iživljavao nad čovekom u Beogradu na vodi - oglasio se MUP
miljan-djurasivnoc.jpg
HronikaHAOS U NOVOM SADU, SEVALE PESNICE KOD ŽEŽELJEVOG MOSTA! Dvojica muškaraca se potukla nasred puta - izazvali totalni kolaps! Vozači u šoku gledali (VIDEO)
tuča Novi Sad
HronikaMLADIĆU (22) POLOMIO KOSTI LICA, DOBIO NAGNJEČENJE MOZGA Žestoka tuča u centru Beograda: Napadnut ispred kluba, odbija saradnju sa policijom
175716657817270313141712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg
HronikaMLADIĆ (29) POKUŠAO DA SPREČI TUČU, PA ZAVRŠIO U HITNOJ! Jezivi obračun ispred lokala na Novom Beogradu, slučajni prolaznik izvukao najdeblji kraj!
1745961785407.jpg