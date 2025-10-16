Slušaj vest

U stambenoj zgradi u beogradskom naselju Rakovica, prema nezvaničnim informacijama, izbio je požar i intervencija Vatrogasne jedinice je u toku.

- Iz stana na sedmom spratu u Ulici Stevana Lukovića u Rakovici kulja dim. Intervencija vatrogasaca, koji su odmah pošto im je upućen poziv stigli na lice mesta je u toku. Za sada još uvek nisu poznate posledice - kaže izvor Kurira. 

Nije poznato da li u stanu na sedmom spratu ima nekoga.

 POŽAR U RAKOVICI

