Taksista kog je, kako se sumnja, 10. otkobra u Bulevaru Vudroa Vilsona u Beogradu napao i ubo nožem Miljan Đurašinović, poznat po nadimku Tasmanijski đavo, kako Kurir saznaje, prepoznao je danas bivšeg MMA borca u policiji.

Đurašinović je, podsetimo, posle napada na taksistu pobegao, ali je pre dva dana uhapšen u štek-stanu u naselju Mirijevo. Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, koje Đurašinovića sumnjiči za nanošenje lakih telesnih povreda, posle hapšenja mu je odredilo zadržavanje do 48 sati i on bi danas trebalo da bude priveden u tužilaštvo na saslušanje.

Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama, taksista je napadnut pošto je došao na poziv da trojicu muškaraca preveze od Mirijeva do Beograda na vodi. Jedan od trojice muškaraca je navodno izašao pre lokacije na koju su krenuli, a Đurašinović i treći su nastavili dalje.

- Kada se vožnja završila, odnosno kada su stigli na odredište, Tasmanijski đavo i muškarac koji je ostao u automobilu napali su taksistu i uboli ga nožem. Na sreću, povrede nisu teške - kaže izvor Kurira.

Tasmanijski đavo Foto: printscreen YT

Podsetimo, napadnuti taksista je medijima ispričao detalje incidenta nekoliko sati nakon što se sukob dogodio.

- Vozio sam ih od Mirijeva do Beograda na vodi. Kada smo stigli, jedan od njih mi je izvadio 200 evra da plati. Ja sam rekao da nemam toliki novac kod sebe da vratim kusur i pitao sam ih zašto mi nisu rekli pre, jer smo prošli stotinu menjačnica usput. Potom sam ih pitao da li mogu da mu naplatim karticom, na šta mi je odgovorio “Kakvom karticom, šta ti sad glumiš mangupa nekog? - ispričao je za Blic povređeni taksista.

Prema njegovim rečima, potom su ga napali.

- Obojica su me udarili rukom u leđa. Izašao sam ispred vozila da se branim. Taj što mi je hteo da plati je izvadio nož i ubo me u ruku. Ja sam krenuo da se branim, pali smo na asfalt i rvali se, a onda kada je video da ne može lako da me savlada ustao je i otišao. Ja sam potom otišao u urgentni centar, imam duboku posekotinu na ruci i četiri konca - rekao je tada Aleksandar ranije za medije.

Miljan Đurašinović, poznatiji kao Tasmanijski đavo, poznat je javnosti od ranije. Prvi put je u žižu javnosti dospeo 2006. godine kada je u novogodišnjoj noći posle masovne tuče ranjen u jednom beogradskom hotelu, a 2008. godine bio je osumnjičen da je mačetom naneo teške povrede vlasniku kladionice. Posle pet godina robije za njega se nije čulo sve do 2014. kada se vratio u Beograd. U februaru 2016. godine biva ponovo uhapšen zbog nasilja u porodici.

Na suđenju za nasilje nanapao je i policajca svedoka, zbog čega je posle na suđenja dovođen u bukagijama. Nakon izlaska iz zatvora ponovo je hapšen zbog nasilničkog ponašanja, a vrhunac svega bio je kada je 22. decembra 2018. oteo svoju bivšu ženu sa njenog radnog mesta u jednoj novosadskoj piceriji.

NAPADNUTI TAKSISTA PREPOZNAO TASMANIJSKOG ĐAVOLA