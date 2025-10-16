Slušaj vest

Više od godinu dana nakon ubistva Cetinjanina Vaska Lješkovića, koji je ubijen hicem iz snajpera u dvorištu svoje kuće, Više državno tužilaštvo (VDT) nije uspelo da utvrdi ko je izvršilac zločina, niti ima bilo kakav trag koji se povezuje sa ovom likvidacijom.

Kako je saopšteno iz crnogorskog tužilaštva, do sada je saslušano više svedoka, ali istraga do sada nije dala rezultate.

- Preduzet je niz mera i radnji, obavljena su neophodna veštačenja svih pronađenih tragova, koja veštačenja do sada nisu dala rezultate u smislu identifikacije izvršioca predmetnog krivičnog dela - kazali su iz tužilaštva.

Dodaju da će tužilaštvo nastaviti da radi na rasvetljavanju ovog slučaja, ali i potragu za ubicom.

Vasko Lješković Foto: Privatna Arhiva

Podsećamo, Lješković je u bezbednosnim službama bio označen kao visokopozicionirani član škaljarskog klana, a likvidiran je 27. septembra prošle godine, usred bela dana dok je ručao u dvorištu svoje porodične kuće koje je ograđeno visokim betonskim zidom.

Istražitelji sumnjaju da je za njegovo ubistvo bio angažovan egzekutor iz inostranstva i da je imao pomagače. Međutim, do danas, nisu uspeli da im uđu u trag.

Lješkovićeva kuća je, inače, ograđena visokim betonskim zidom, pa se pretpostavlja da ga je ubica osmatrao sa obližnjeg brda. Da se radi o profesionalnom ubici, govori i podatak da na mestu odakle je pucao nije ostavljen nijedan jedini trag.

Ubistvo po istoj matrici

Skoro godinu dana nakon ubistva Lješkovića, u Kotoru je 30. avgusta ove godine projektilom iz snajpera ubijen Radovan Krivokapić (44). Na njega je pucano sa 30 metara razdaljine dok je bio u dvorištu kuće.

I Krivokapić se u bezbednosnim službama vodio kao član škaljarskog klana, a ovaj slučaj istražitelje je podsetio na ubistvo Lješkovića jer je počinjeno na gotovo identičan način.

Njega je egzekutor osmatrao dok se nalazio na terasi kuće u naselju Zlatne njive, u blizini Tržnog centra „Kamelija“, i pucao iz neposredne blizine. Iz policije su tada saopštili da je oko 19.40 časova došlo do upotrebe vatrenog oružja i da je Krivokapić usled zadobijenih povreda preminuo u Opštoj bolnici u Kotoru.

Podsećamo, ubistvo Krivokapića usledilo je istog dana kada su iz Uprave policije saopštili da su „sprečili izvršenje teškog krivičnog dela u Podgorici“ i uhapsili srpskog državljanina Nemanju Stojanovića koji je, kada je video policajce, odbacio pištolj i kriptovani telefon.

Ipak, ispostavilo se da je reč o operativnim saznanjima policije koja nisu potkrepljena dokazima, što potvrđuje da je Stojanović zadržan po nalogu osnovnog državnog tužioca zbog nedozvoljenog držanja oružja.

Iz policije su ranije istakli da su od početka godine sprečili izvršenje sedam teških krivičnih dela, ali ne i koliko osoba je procesuirano zbog planiranja likvidacije.

Talas nasilja

Krvavi rat dva suprotstavljena crnogorska klana intenzivirao se nakon što je letos u Barseloni ubijen pripadnik kavačkog klana Filip Knežević, u okrugu Ešample, usred bela dana.

Potom su usledile likvidacije u kojima su ubijeni i Podgoričani Igor Nedović i Ivan Milačić. Nedović je stradao od projektila koje je ispalio odbegli Arijan Rečković, koji je dva meseca pre toga pokušao da ga ubije i koji se i dalje nalazi u bekstvu.

S druge strane, za ubistvo Milačića osumnjičen je Nikola Petrović, koji je uhapšen i nalazi se u pritvoru. Nakon toga, nekadašnji vođa kriminalne grupe „Pink Panter“, specijalizovane za pljačke luksuznih zlatara, srpski državljanin crnogorskog porekla blizak škaljarskom klanu Predrag Vujošević, ranjen je u centru Barselone.

Državljanin Severne Makedonije, osamnaestogodišnji Andrej Tanaskovski, ranio je 7. avgusta pripadnika budvanskog ogranka škaljarskog klana Marka Ljubišu Kana (56), na bazenu Hotela „Maestral“ u Budvi, ispalivši u njega dva hica. Policija još traga za njim.

U septembru je pokušana likvidacija Stefana Belade koji je bio na motociklu sa Tamarom Stanojević, kada su nepoznati napadači sa drugog motocikla pucali na njih i pogodili Stanojević. Napad se dogodio na magistralnom putu Budva – Cetinje, u mestu Brajići. Policija nije uspela da rasvetli taj napad. Belada nije uspeo da izbegne smrt 29. septembra. Tog dana policija je oko 15.45 sati u vozilu na makadamskom proširenju lokalnog puta, na oko 250 metara od glavnog puta Cetinje – Budva pronašla telo Belade i njegovog prijatelja Andrije Ivanovića.

Samo nekoliko dana kasnije, odnosno 5. oktobra, pronađeno je telo visokopozicioniranog pripadnika škaljarskog kriminalnog klana Bobana Sjekloće, u automobilu na plaži Trsteno.