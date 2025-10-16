Slušaj vest

U stravičnom požaru koji je danas izbio na sedmom spratu u stambenoj zgradi u beogradskom naselju Rakovica, prema nezvaničnim informacijama, nastradalo je dvoje ljudi.

- Brzom reakicjom vatrogasaca sprečeno je širenje požara koji je sada pod kontrolom - kaže izvor Kurira.

Prema nezvaničnim informacijama u stanu na sedmom spratu u Ulici Stevana Lukovića u Rakovici iz kog je kuljao dim, nastradalo je dvoje ljudi. Vatrogasci su odmah po pozivu izašli na lice mesta i brzo uspeli da vatrenu stihiju stave pod kontrolu.

Prema nezvaničnim informacijama, u stanu u kom je izbio požar živele su majka i ćerka, i najverotvanije su one i nastradale.