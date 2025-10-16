Slušaj vest

Jutros je stanare zgrade u Rakovici u Beogradu, zatekao prizor kao iz najstrašnijeg horor filma, kada su dve žene, majka Vaska S. i njena ćerka Snežana S., nastradale u stravičnom požaru koji je oko 10 sati buknuo u zgradi u Ulici Stevana Lukovića.

Gust dim se širio čitavim krajem, a očajni komšije bespomoćno su posmatrale kako vatra guta stan na sedmom spratu.

- Samo smo čuli eksploziju i vrisak! Vatra se pojavila u sekundi, sve se pretvorilo u pakao - priča komšinica, koja je jošuvek u šoku.

Prema prvim informacijama, požar je izbio u dnevnoj sobi, a nesrećne žene, kako se pretpostavlja, spavale su u tom trenutku, a gust dim ih jd ugušio i pre nego što su stigle da reaguju. Njihova tela pronađena su u različitim prostorijama stana, dok je sve oko njih bilo sprženo.

Na lice mesta odmah su stigle vatrogasne ekipe - čak 16 vatrogasaca sa tri vozila borilo se sa vatrom koja je pretila da proguta čitav sprat. Sirene su odjekivale, dim je kuljao, a ljudi su izbezumljeno bežali niz stepenice.

- Čulo se kako puca, a dim je bio toliko jak da nismo mogli da dišemo! Vikali smo da neko pomogne, ali je sve već bilo kasno - kaže stariji muškarac iz zgrade u kojoj je izbio požar.

Nakon višesatne borbe, vatrogasci su uspeli da lokalizuju požar i spreče da se proširi na ostatak zgrade. Međutim, prizor koji ih je dočekao u stanu bio je stravičan. Sve je bilo pocrnelo, zidovi ispucali, nameštaj pretvoren u pepeo, a naročito ih je potresao prizor tela dve žene, za koje se ispostavilo da su majka i ćerka.

Stanari kažu da su nastradale Vaska i Snežana bile povučene, mirne i da su svi u šoku zbog ovakve tragedije.

Inače, uzrok požara još uvek nije poznat, međutim sumnja se da je do zapaljenja došlo zbog kvarova na električnim instalacijama, ali ni druga mogućnost, odnosno ljudski nemar, nije isključena.