Miljana Đurašinovića, poznatijeg kao Tasmanijski đavo inspektori su oko podneva priveli u Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu koje vodi istragu protiv njega zbog sumnje da je 10. oktobra u naselju Beograd na vodi taksistu ubo nožem.

Đurašinovića, koji je od ranije poznat po nasilničkom ponašanju i različitim incidentima, u zgradu u Katanićenoj ulici uvela su četvorica policajaca, a sudeći po izrazu njegovog lica, na salušanje je došao vidno neraspoložen.

Kako je Kurir objavio, pre privođenja u tužilaštvo, taksista koji je zadobio lakše telesne povrede u policiji je prepoznao bivšeg MMA borca kao napadača.

Đurašinović je, podsetimo, posle napada na taksistu pobegao, ali je pre dva dana uhapšen u štek-stanu u naselju Mirijevo.

Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama, taksista je napadnut pošto je došao na poziv da trojicu muškaraca preveze od Mirijeva do Beograda na vodi. Jedan od trojice muškaraca je, navodno, izašao pre lokacije na koju su krenuli, a Đurašinović i treći su nastavili dalje.

- Kada se vožnja završila, odnosno kada su stigli na odredište, Tasmanijski đavo i muškarac koji je ostao u automobilu napali su taksistu i uboli ga nožem. Na sreću, povrede nisu teške - kaže izvor Kurira.

Podsetimo, napadnuti taksista je medijima ispričao detalje incidenta nekoliko sati nakon što se sukob dogodio.

- Vozio sam ih od Mirijeva do Beograda na vodi. Kada smo stigli, jedan od njih mi je izvadio 200 evra da plati. Ja sam rekao da nemam toliki novac kod sebe da vratim kusur i pitao sam ih zašto mi nisu rekli pre, jer smo prošli stotinu menjačnica usput. Potom sam ih pitao da li mogu da mu naplatim karticom, na šta mi je odgovorio: “Kakvom karticom, šta ti sad glumiš mangupa nekog?" - ispričao je za Blic povređeni taksista.

Prema njegovim rečima, potom su ga napali.

Miljan Đurašinović Foto: Društvene Mreže

- Obojica su me udarili rukom u leđa. Izašao sam ispred vozila da se branim. Taj što mi je hteo da plati je izvadio nož i ubo me u ruku. Ja sam krenuo da se branim, pali smo na asfalt i rvali se, a onda kada je video da ne može lako da me savlada ustao je i otišao. Ja sam potom otišao u urgentni centar, imam duboku posekotinu na ruci i četiri konca - rekao je tada Aleksandar ranije za medije.

Miljan Đurašinović, poznatiji kao Tasmanijski đavo, poznat je javnosti od ranije. Prvi put je u žižu dospeo 2006. godine kada je u novogodišnjoj noći posle masovne tuče ranjen u jednom beogradskom hotelu, a 2008. godine bio je osumnjičen da je mačetom naneo teške povrede vlasniku kladionice. Posle pet godina robije, za njega se nije čulo sve do 2014. kada se vratio u Beograd. U februaru 2016. godine ponovo je uhapšen zbog nasilja u porodici.

Na suđenju za nasilje naapao je i policajca svedoka, zbog čega je posle na suđenja dovođen u bukagijama. Nakon izlaska iz zatvora ponovo je hapšen zbog nasilničkog ponašanja, a vrhunac svega bio je kada je 22. decembra 2018. oteo svoju bivšu ženu sa njenog radnog mesta u jednoj novosadskoj piceriji.

Takođe, u septembru 2018. bio je osumnjičen da je udario automobilom starijeg čoveka koji je prelazio ulicu, a potom izašao iz vozila i tukao ga.

Miljan Đurašinović iz mlađih dana Foto: Instagram

Tokom boravka u zatovru Zabela, pisao je pismo Teodori Vikotorović, koja je u to vreme bila u CZ-u zbog sumnje da je ubila majku i baku i poručio joj da razume situaciju u kojoj je i da su "njihove sudbine slične". Inače, Teodora koja je unuka glumca Mihajla Viktorovića, čuvenog Ciganovića iz serije "Bolji život", osuđena je za zločin, ali je preminula tokom izdržavanja kazne.

- Teodora, razumem tvoju situaciju, jer i sam imam 20 godina robije. Ime mi je Miljan, iz Beograda sam. Nadimak mi je Đavo, jer sam rođen u Đavoljoj varoši. Najumnije osobe su odatle, ponosan sam na svoje poreklo. Voleo bih da se dopisujem s tobom, ali sada sve zavisi od tebe. U zavisnosti od toga da li ćeš i šta ćeš da odgovoriš na ovo moje pismo, zavisi koliko ću da ti se otvorim i ispričam ti svoj život. Ja sam svestan da ću doživotno biti okovan u lancima - piše u pismu koje je Tasmanijski Đavo iz Zabele poštom poslao u CZ.

POLICIJA PRIVELA TASMANIJSKOG ĐAVOLA