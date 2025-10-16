N. K. (29) tereti se da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga
PU Sremska Mitrovica
NA AUTOBUSKOJ STANICI U INĐIJI PRONAĐENA DROGA: Operativnim radom utvrđeno kome pripada, osumnjičeni odmah uhapšen!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su N. K. (29), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Kako je saopšteno iz Policijske uprave Sremska Mitrovica, policija je na autobuskoj stanici u Inđiji pronašla i zaplenila 900 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i za koju je operativnim radom utvrđeno da pripada N. K.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.
