Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su N. K. (29), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Sremska Mitrovica, policija je na autobuskoj stanici u Inđiji pronašla i zaplenila 900 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i za koju je operativnim radom utvrđeno da pripada N. K.