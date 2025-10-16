Slušaj vest

U beogradskoj Rakovici od jutros muk, dim i suze. Dok se zgrada u Ulici Stevana Lukovića još dimila, komšije su nemo posmatrale zgarište, a tela majke Vaske S. (83) i ćerke Snežane S. (53) koje su izgubile život u vatrenoj stihiji i dalje su u stanu, dok se sve vreme oseća miris gareži.

- Jutros je na sedmom spratu izbio požar, ja sam izašao odmah da pomognem vatrogascima, zajedno sa drugim komšijama. Majka i ćerka su bile same u stanu, ćerka je bila bolesna, polupokretna - kaže za Kurir komšija Žikica Rajković i dodaje:

- Nikada one nisu pravile nikakve probleme, divne su žene bile. Majka ima još jednu ćerku, ona radi kao lekar u Sidneju i javljeno joj je do sada sigurno šta se dogodilo.

1/5 Vidi galeriju Vatra progutala stan na 7. spratu Foto: Kurir

Kako je rekao komšija, majka i ćerka su najverovatnije spavale u momentu kada je izbio požar, a spekuliše se da je uzrok grejalica.

- Kad su došli ljudi iz policije i vatrogasci, ja sam im odmah rekao: "Gore su vam majka i ćerka, da znate". Oni su otišli odmah gore, imali su malo problema dok su otvorili vrata, jer su to blindirana vrata. Kad su ušli zatekli su tela - rekao je komšija Rajković.

Stanari zgrade u Rakovici, kažu i da je vatra buknula neverovatnom brzinom, a zgrada je u samo nekoliko minuta bila obavijena dimom.

- Kad su vatrogasci ušli, svi smo se molili da ih nađu žive.Kad sam saznao da im nije bilo spasa, noge su mi se odsekle - dodaje drugi komšija o stradalima i ističe:

Komšija Žikica Rajković Foto: Kurir

- To su bile divne žene, mirne, nikad ni sa kim nisu imale problem. Ćerka je bila tiha, majka joj je pomagala, uvek su bile zajedno. I tako su i otišle, zajedno... Inače, čiste su bile, uredne, baš su bile dobre komšinice - kaže kroz suze jedna stanarka.

Vatrogasci su satima nakon tragedije proveravali zgradu, tražeći žarišta, dok su stanari, bledi i uplašeni, sedeli ispred ulaza i prepričavali kako je do požara došlo. Još jedan komšija koji se našao u momentu užasa tu, rekao je kroz kakav su pakao prošli pokušavajući da spasu nesrećne žene.

Komšija Žikica Izvor: Kurir