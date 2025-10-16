Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vrbasu uhapsili su F. Š. (18) iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pretresom prostorija koje koristi osumnjičeni, policija je pronašla marihuanu, vagu i novac, za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.

Po nalogu nadležnog javnog tužioca, protiv F. Š. biće podneta krivična prijava u redovnom postupku.

