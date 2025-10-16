Slušaj vest

Damjan Gvozdenović (23) koji je s maskom Gavrila Principa na licu u Rakovici ubio vršnjaka Aleksandra Tatalovića (21) 23. februara 2022. osuđen je danas u Višem sudu u Beogradu na 10 godina zatvora.

Inače, Gvozdenović je ranije pred sudom priznao da je ubio vršnjaka zbog devojke, ali je tvrdio u svojoj odbrani da je zločin počinio u stanju teške alkoholisanosti i da se ne seća ubistva. On je, tokom suđenja, u dva navrata izjavio saučešće porodici ubijenog i kajanje, navodeći da to govori iskreno, a ne da bi uticao na sud.

- Želim da oštećenoj porodici kažem da mi je mnogo krivo i da izražavam duboko saučešće i žaljenje jer mi nije bila namera da nekoga ubijem. Znam kroz šta prolazi porodica i da mogu zamenio bih mesto sa ubijenim. Uradio bih sve da mogu da vratim vreme i da im vratim sina - rekao je Gvozdenović pognute glave.

On se optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu tereti da je na svirep i podmukao način ubio Tatalovića i odgovara za krivično delo teško ubistvo. Podsetimo, na teret mu je bilo stavljeno da je 23. februara 2022. godine izmedju 21:58 i 22:38 sa svog mobilnog telefona, prikrivajući identifikaciju broja, više puta pozivao Andreu S. kojom je bio u emotivnoj vezi do januara 2022. godine, a koja je u vreme telefonskih poziva bila u društvu kasnije ubijenog Tatalovića.

Sud je međutim doneo odluku kojom ga je osudio za ubistvo, navodeći da nije dokazano da ga je počinio na podmukao i svirep način.

- Cenili smo sve. Od toga da je ugašen mladi život i to je nepopravljiva posledica, ali s druge strane imali smo u vidu i Vašu mladost - obratio se sudija optuženom Gvozdenoviću.

Izricanju presude, pristustvovala je i majka ubijenog tinejdžera, kao i roditelji osuđenog.

- Te večeri sam pozvao Andreu moju bivšu devojku sa kojom sam dugo bio u vezi, a raskidali smo više puta. Zvao sam je telefonom i ćutao i to sam radio i ranije u našim prekidima. Na jedan poziv mi se javio muški glas koji mi je pretio: "Polomiću ti glavu ako pozoveš još jednom"- rekao je Gvozdenović braneći se pred sudom, naglasivši da mu nije bilo poznato da je ona našla dečka.

Potom je, kako je tvrdio pred sudom, sa muškarcem koji se javio na telefon dogovorio da se nađe u parku.

- Uznemirio sam se, bio sam pod adrenalinom, jer govori u množini i otišao sam do kuće, mislio sam da mi je brat gore. Otišao sam do kuhinje da nakvasim usta vodim i video nož. Zgrabio sam ga i stavio u džep i otišao do parkića - ispričao je osuđeni pred sudom tvrdeći da se seća da je izvadio nož i da su se rvali i bili na zemlji ali da je onda imao prekid filma.

Prema navodima svedoka, Tatalovića su napali Gvozdenović i još četiri huligana koji su na licima imali maske Gavrila Principa, kakve nose i pripadnici Partizanove navijačke grupe "Principi" Veljka Belivuka. Prema navodima tužilaštva za organizovani kriminal Belivuk je pod paravanom navijačke grupe organizovao kriminalnu grupu koja se tereti za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem i silovanje jednog muškarca na stadionu Partizana.

I Andra, devojka zbog koje je njen bivši dečko ubio Aleksandra Tatalovića svedočila je pred sudom. Ona je ispričala da je Damjan Gvozdenović te večeri zvao na mobilni telefon i provocirao i da je zajedno sa Aleksandrom i njihovim drugom Urošem otišla do parka.

- Aleksandar je hteo da Damjanu kaže da me više ne zove i da se neću miriti sa njim, da Damjan to skapira i razume. Hteo je da razgovaraju i reše to. Međutim, kada smo se susreli, Damjan je istupio iz svoje grupe, bio je metar ispred nas, a ja sam stala ispred Aleksandra da probam da sprečim sukob - ispričala je on pred sudom i navela da je Damjan tada izvadio nož.

- Dok sam se okrenula, ustala i pogledala oni su već bili u žbunju, koje je bilo na korak od nas. Aleksandar je ležao na zemlji, a Damjan je bio na njemu, stajao je i ubadao ga nožem. Aleksandar se borio, pokušavao da ga odgurne i Damjan je pao preko njega, kad smo Uroš i ja pritrčali i počeli da ih razdvajamo. Videla sam kada je Damjan dva, tri puta ubo Aleksandra. Pritrčali su i Damjanovi drugovi da razdvajaju, koji su bili sa maskama i kapuljačama na glavi i čula sam da govore "uzmite mu nož". Kad su ih razdvojili videla sam oštar veliki kuhinjski nož crne drške, a Urošu su ruke bile krvave, jer se posekao po dlanovima kad je pokušao da ga otme - ispričala je ona apred sudom navodeći da je pozvala Hitnu pomoć.

- Ja sam ga dozivala, lupala mu šamare da dođe sebi, držala mu glavu, pokušavali smo da ga održimo u životu - ispričala je devojka.

Ona je navela da je Damjan tada imao crni duks sa kapuljačom na glavi i masku sa likom Gavrila Principa, koja je bila deo dukserice. Na pitanje kako ga je onda prepoznala, odgovorila je po stavu i stasu. Kaže i da je znala da je imao taj duks.

Navela je i da je Aleksandar kad su prilazili podigao ruke i rekao Damjanu da nema ništa kod sebe i da želi da reši problem kao muškarac sa muškarcem. Na pitanje koji je to bio problem, ona je odgovorila da misli da je to Damjanova ljubomora.

Inače, Gvozdenović je bio u bekstvu nekoliko meseci i predao se u septembru 2022.

