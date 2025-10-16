JEDAN UPAO LJUDIMA U KUĆU I UKRAO VELIKU KOLIČINU ZLATA, DRUGA DVOJICA KRALI PO GROBLJU! Pune ruke posla za policiju u Baču i Bečeju
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Baču rasvetlili su krivično delo teška krađa i uhapsili osumnjičenog, Đ. A. (38), iz
okoline Bačke Palanke.
Sumnja se da je on ukrao veću količinu zlatnog nakita iz jedne kuće u Vajskoj. Sutradan, posle prijave, policija je identifikovala i uhapsila osumnjičenog i kod njega pronašla veći deo ukradenog zlata koje je vraćeno vlasniku.
Po nalogu osnovnog javnog tužioca, protiv Đ. A. je podneta krivična prijava, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teška krađa.
Osumnjičeni za krađe na groblju
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju rasvetlili su više krivičnih dela krađa, počinjenih na katoličkim grobljima u Bečeju i Bačkom Gradištu.
Zbog postojanja osnova sumnje da su krali mermerne vaze sa pomenutih grobalja, uhapšeni su A. Š. (21) i D. T. (21), sa područja Bečeja.
Kod njih je pronađeno 15 ukradenih vaza koje će biti vraćene vlasnicima. Po nalogu nadležnog tužioca, protiv obojice će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.