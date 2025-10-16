Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Baču rasvetlili su krivično delo teška krađa i uhapsili osumnjičenog, Đ. A. (38), iz

okoline Bačke Palanke.

Sumnja se da je on ukrao veću količinu zlatnog nakita iz jedne kuće u Vajskoj. Sutradan, posle prijave, policija je identifikovala i uhapsila osumnjičenog i kod njega pronašla veći deo ukradenog zlata koje je vraćeno vlasniku.

Po nalogu osnovnog javnog tužioca, protiv Đ. A. je podneta krivična prijava, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teška krađa.

Osumnjičeni za krađe na groblju

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju rasvetlili su više krivičnih dela krađa, počinjenih na katoličkim grobljima u Bečeju i Bačkom Gradištu.

Zbog postojanja osnova sumnje da su krali mermerne vaze sa pomenutih grobalja, uhapšeni su A. Š. (21) i D. T. (21), sa područja Bečeja.