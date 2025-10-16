Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Baču rasvetlili su krivično delo teška krađa i uhapsili osumnjičenog, Đ. A. (38), iz
okoline Bačke Palanke.

Sumnja se da je on ukrao veću količinu zlatnog nakita iz jedne kuće u Vajskoj. Sutradan, posle prijave, policija je identifikovala i uhapsila osumnjičenog i kod njega pronašla veći deo ukradenog zlata koje je vraćeno vlasniku.

Po nalogu osnovnog javnog tužioca, protiv Đ. A. je podneta krivična prijava, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teška krađa.

Osumnjičeni za krađe na groblju

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju rasvetlili su više krivičnih dela krađa, počinjenih na katoličkim grobljima u Bečeju i Bačkom Gradištu.

Zbog postojanja osnova sumnje da su krali mermerne vaze sa pomenutih grobalja, uhapšeni su A. Š. (21) i D. T. (21), sa područja Bečeja.

Kod njih je pronađeno 15 ukradenih vaza koje će biti vraćene vlasnicima. Po nalogu nadležnog tužioca, protiv obojice će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Ne propustiteHronikaSRBIN (45) UHAPŠEN U ITALIJI ZBOG NIZA TEŠKIH KRAĐI, PA HITNO DEPORTOVAN U SRBIJU! Ima krcat dosije, sudija potvrdio da je reč o opasnoj pretnji!
1201-epa.jpg
HronikaMALOLETNICI IZ SRBIJE POHAPŠENI U BUDVI ZBOG RAZBOJNIŠTVA! Pljačkali ljude i iz butika krali markiranu odeću!
policija hapšenje vrna gora.jpg
HronikaKako se zaštititi od kućnih lopova u Beogradu? Božidar Spasić pokazao alatku koja se direktno povezuje sa policijom
Screenshot_10.jpg
HronikaUHAPŠENA OPASNA PREVARANTKINJA U NOVOM SADU: Bosanka nudila pomoć starim i nemoćnim ljudima, pa im krala sve redom iz kuće!
shutterstock-2295282433.jpg