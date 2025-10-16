Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Palilula, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su R. B. (28) zbog postojanja osnova sumnje da je, od 24. avgusta do 17. septembra ove godine, izvršio krivično delo razbojništvo, dva krivična dela teška krađa na naročito opasan ili naročito drzak način, tri teške krađe i dve krađe.

- Sumnja se da je on, uz pretnju podesnim predmetom, od jednog maloletnika oduzeo patike. R. B. je, kako se sumnja, od dvoje građana oteo torbu s ramena, odnosno mobilni telefon iz ruke, i provaljivao u firme i ugostiteljske objekte iz kojih je krao novac i druge vrednosti - navodi se u policijskom saopštenju, u kom se dodaje:

- On se sumnjiči i da je iz jedne drogerije ukrao robu, a od jednog građanina novčanik iz torbe.

Inače, za R. B. je bilo raspisano šest potraga i jedna poternica zbog izvršenja sličnih krivičnih dela.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

