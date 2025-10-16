Slušaj vest

Na Smederevskom putu u beogradskom naselju Kaluđerica danas se dogodila saobraćajna nesreća, u kojoj je kao pešak povređena devojčica.

Nesreća se dogodila kada je na dete, dok je prelazilo ulicu na obeleženom pešačkom prelazu, naleteo autobus.

- Autobus je udario devojčicu na pešačkom, ona je pala. Vozač je stao, ljudi su se okupili oko deteta koje leži na asfaltu. Policija je došla na mesto nesreće, pozvana je i Hitna pomoć, sve se desilo oko 14 časova - kaže naš izvor i dodaje da se ne zna stepen povreda devojčice.

Inače, žitelji ovog dela naselja kažu da je pitanje dana kada će neko da nastrada na ovom delu Smederevskog puta.