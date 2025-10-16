Slušaj vest

Na Smederevskom putu u beogradskom naselju Kaluđerica danas se dogodila saobraćajna nesreća, u kojoj je kao pešak povređena devojčica.

Nesreća se dogodila kada je na dete, dok je prelazilo ulicu na obeleženom pešačkom prelazu, naleteo autobus.

- Autobus je udario devojčicu na pešačkom, ona je pala. Vozač je stao, ljudi su se okupili oko deteta koje leži na asfaltu. Policija je došla na mesto nesreće, pozvana je i Hitna pomoć, sve se desilo oko 14 časova - kaže naš izvor i dodaje da se ne zna stepen povreda devojčice.

Inače, žitelji ovog dela naselja kažu da je pitanje dana kada će neko da nastrada na ovom delu Smederevskog puta.

- Ovaj deo Smederevca je proširavan, napraljene su po dve trke za oba smera, a iako je pešački prelaz jasno obeležen, vozači uopšte ne mare za to. Ponašaju se kao da su na auto-putu. Svaki prelazak ulice tu je rizičan, vozači voze brzo, zalete se, a na pešake uopšte ne obraćaju pažnju - kažu zabrinuti žitelji ovog dela Kaluđerice.

