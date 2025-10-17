Slušaj vest

Aleksandar Šarac (35) izrešetan je na današnji dan pre pet godina, odnosno 17. oktobra 2020. godine u popodnevnim časovima u garaži TC “Ušće” u Beogradu! U njega je tada, prema optužnici, pucao Lazar Ilić (27) iz Kraljeva, navodno pripadnik ozloglašenog vračarskog klana čiji je vođa Nikola Vušović, poznatiji kao Džoni sa Vračara.

Lazar Ilić nalazi se u spuškom zatvoru nakon što je u februaru osuđen na pet godina zatvora, jer je planirao likvidaciju Marka Ljubiše Kana, jednog od viđenijih "škaljaraca" u Budvi, samo nekoliko meseci nakon što je počinio ubistvo Šarca.

Lazar Ilić Foto: Kurir

Inače, Šarac je više puta bio na meti, pa samo tri dana ranije klan Veljka Belivuka planirao je njegovu likvidaciju, i to u danu kada je klan izvršio čak četiri zločina.  Naime, u svega nekoliko sati, u Crnoj Gori ubijeni su Damir Hodžić i Adis Spahić, Mile Radulović zvani Kapetan je najpre otet, pa potom i on ubijen, dok je u Srbiji u kući strave u Ritopeku likvidiran i Lazar Vukićević. Više o tome možete pročitati u našoj odvojenoj vesti OVDE.

Tog dana, pokušali su da namame i Aleksandra Šarca, bliskog škaljarskom klanu. Ipak, on nije "naseo" na poruke i izbegao je smrt u kući strave u Ritopeku.

- Brate, batali Šarca, ništa danas... njega ćemo da oderemo sutra na ulici - pisali su preko Skaja pripadnici klana.

Maskiran izvukao pištolj i pucao

Napadač, sa hirurškom maskom i kačketom, čekao je Šarca u garaži tog 17. oktobra. Kada je žrtva prišla svom blindiranom automobilu, ispalio je kišu metaka i pobegao ostavivši za sobom brojne tragove. Uprkos pokušajima lekara da mu spasu život, Šarac je preminuo devet dana kasnije u Urgentnom centru.

"Koji Meksiko usred Beograda"

Jedan od pripadnika vračarske grupe, tokom planiranja zločina slao je poruke preko aplikacije Skaj. Podsetimo, prema navodima optužnice, u Aleksandra Šarca je u garaži tržnog centra pucao Lazar Ilić, koji je uhapšen u Budvi u januaru 2021. Posle zločina, optuženi je poslao Skaj poruku pripadnicima grupe: "Koji Meksiko usred Beograda“.

Prema optužnici Tužilaštva za organizovani kriminal, ubistvo je duže vreme planirano. Nikola Kačarević, muž starlete Tamare Đurić, osumnjičen je da je dojavljivao Vušoviću Šarčeva kretanja u zamenu za 6.000 evra. On je, kako se navodi, fotografisao mesta sastanka sa Šarcem i slike prosleđivao klanu.

- Od 27. avgusta do 17. oktobra 2020, Kačaravić je ugovarao sastanke sa Šarcem, na različitim lokacijama, fotografisao mesta na kojima zajedno sede i te slike slao Nikoli Vušoviću. Prema optužnici, likvidacija je najpre planirana u jednom poznatom restoranu u blizini Novog groblja. Danima su, kako se navodi, obilazili mesto i pripremali sve - navodi dobro obavešten izvor Kurira.

Plan je u početku bio da se likvidacija izvrši u restoranu kod Novog groblja, ali se lokacija i izvršilac više puta menjali. Na kraju je Ilić obavešten gde je Šarac i dočekao ga u "Ušću".

- Promenjena je lokacija egzekucije i to nekoliko puta, kao i izvršilac krivičnog dela. Iliću je tog dana dojavljeno gde se Šarac nalazi. Neko vreme ga je čekao, kao što se i vidi na nadzornim kamerama iz TC, a kada se žrtva pojavila u blizini svog blindiranog automobila, koji je navodno dobio od škaljarskog klana, izvadio je pištolj i sasuo nekoliko metaka u Šarca - podseća sagovornik.

Aleksandar Šarac Foto: Instagram Printscreen, Nemanja Nikolić

Kačarević: "Nisam namestio Šarca"

U Specijalnom sudu u Beogradu gde se sudi "vračarskom klanu" za ubistvo Aleksandra Šarca, svedočio je i okrivljeni Nikola Kačarević kada je negirao umešanost u ubistvo svog prijatelja.

- Moja žena im je poslala skrinšot da je toga dana Aleksandar Šarac zvao mene da se vidimo, a ne ja njega - rekao je Kačrević i dodao da su neposredno pre ubistva njegova bivša supruga Tamara Đurić i udovica Aleksandra Šarca, Sanja Šarac bile na ručku. Takođe, u svoju odbranu naveo je da se tog dana sa dvojicom prijatelja dogovorio da montira plakar u stanu.

- Na dan kada je izgubio život, on me pozvao i pitao da li je Tamara ustala, da zajedno sa njom i njegovom suprugom Sanjom odemo na doručak, ali je ona još spavala. Ja sam otišao na plac, a onda da kupim šarke i lajsne koje su falile za plakar. Pozvao me Šarac i pitao da se nađemo u Ušću, pošto je on išao da kupi detetu igricu. Zvala me u međuvremenu i Tamara, rekla mi je da ide sa Sanjom Šarac na Vračar negde na ručak ili piće i rekla mi da je Šarac rekao da ide sa mnom, pa je interesovalo kada ću da dođem kući da montiram plakara - ispričao je Kačarević pred sudskom govornicom.

Okrivljeni Kačarević je zatim naveo da su pričali, jeli ćevape, a da je nakon toga Šarac otišao da kupi igračku detetu.

- Ja sam otišao u apoteku da kupim lek. Razišli smo se, ja sam nameštao plakar u stanu, a onda je pozvala jedna drugarica i rekla da je Šarac ranjen. Tamara je zvala Sanju, ona se prvo nije javljala, pa se javila i kroz plač joj rekla da je Šarac ranjen. Bili smo u šoku, jer smo do pre 15 minuta bili zajedno - ispričao je iznoseći odbranu suprug Tamare Đurić.

