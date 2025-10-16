Slušaj vest

Miljana Đurašinović (47), poznatiji kao Tasmanijski đavo, koji je danas priveden u Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu zbog sumnje da je 10. oktobra u Bulevaru Vudroa Vilsona udario više puta u glavu i nožem naneo lake povrede taksisti A. P. (50), na saslušanju je odlučio da se brani ćutanjem.

- Javni tužilac je saslušao osumnjičenog na okolnost krivičnog dela laka telesna povreda i on je iskoristio svoje zakonsko pravo i nije želeo da iznese odbranu, nakon čega je Prvom osnovmnom sudu u Beogradu predložio određivanje pritvora u odnosu na osumnjičenog. Prema mišljenju tužilaštva, postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi se okrivljeni boravkom na slobodi dao u bekstvo, s obzirom da se od momenta izvršenja u istom i nalazo, te kako je ranije više puta osuđivan isti bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo - saopšteno je iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva.

Tužilaštvo će, kako se dodaje, u toku dokaznog postupka prikupiti dokaze na osnovu kojih će se utvrditi tačno i potpuno činjenično stanje, nakon ćega će doneti odluku o daljem postupanju.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, Tasmanijski đavo je danas oko podneva u pratnji četvorice policajaca priveden u zgradu tužilaštva u Katanićevoj ulici. Ranije tokom dana, prema nezvaničnim informacijama, taksista kog je napao, prepoznao ga je u policiji.

Inače, on je od ranije poznat javnosti po nasilničkom ponašanju i incidentima koje je pravio, ali i zbog toga što je iz zatvora Zabela, tokom izdržavanja kazne, slao ljubavna pisma Teodori Viktorović koja je bila osuđena za ubistvo majke i bake. Ona je tokom boravka iza rešetaka preminula.