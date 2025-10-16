Slušaj vest

Mladen Samardžija (35) koji je označen kao pripadnik kavačkog klana uhapšen je juče u Prozrou u Bosni i Hercegovini. Lisice na ruke stavljene su mu, kako prenosi portal klix.ba, prilikom saobraćajne kontrole.

- Tokom saobraćajne kontrole policija u Prozoru je zaustavila "audi" kom je registracija istekla. Policija je proverom utvrdila da se radi o osobi s Interpolove poternice i on je uhapšen. Vozilo je izuzeto i parkirano u krug policijske stanice - navode oni i dodaju da nezvanično saznaju da je begunac s Interpolove poternice koji je uhapšen Mladen Samardžija.

Mladen Samardžija Foto: Europol

Samardžija, koji se dovodi u vezu sa kavačkim klanom, ranije je označen kao jedan od najtraženijih begunaca za kojim je tragao i Europol.

Inače, on je u spektakularnoj akciji pod nazivom "Tokio" u decembru 2023. bio uhapšen na Jahorini i tada je, kako su pisali mediji, pronađena droga, oružje i novac.

Poternicu za njim raspisala je Slovenija, zbog sumnje da je učestvovao u švercu većih količina droge, kao i vrbovanju novih saradnika. Prilikom ročišta za određivanje pritvora posle hapšenja krajem 2023. na Jahorini, tužilaštvo je navelo da postoje brojni dokazi i transkripti Samardžijinih razgovora u kojima se, kako je rekla tužiteljka, čuje i da je imao nameru da naudi porodici inspektora Uprave za organizovani kriminal MUP Republike Srpske, što je navodno istražitelje posebno zabrinulo.

Tužilaštvo je tada navelo i da svedoci neće da daju iskaze iz straha, ali i da imaju dokaze da Samardžija raspolaže ogromnom količinom novac.

Kavčanin koji je tada sedeo u sudnici, obratio se prisutinima.

- Sam sam se prepao sebe. Kao da nisam ja - odgovorio je tužilaštvu i poručio da "nikoga nije ubio, niti kome dirao decu".

Iz pritvora je pušten u avgustu prošle godine.

