Osuđenici Kazneno-popravnog zavoda u Nišu osvojili su danas četvrto mesto na Svetskom prvenstvu u onlajn šahu za osuđena lica, dok su se osuđenici iz četiri kazneno-popravna zavoda, među kojima su i dva najveća u zemlji, plasirali dan ranije u polufinale ovog takmičenja.

Osuđenici ovog zavoda su dobili i specijalno priznanje za pokazan fer plej tokom trodnevnog takmičenja.

- Ekipa od četiri osuđenika iz Niša je četvrta na svetu po svojoj umešnosti za šahovskom tablom i ovo je ogroman uspeh posebno imajući u vidu da nikada ranije nisu igrali šah - rekao je direktor Uprave za izvršenje krivičnih

sankcija Dejan Carević.

On je rekao da je takmičenje bilo izuzetno zahtevno za sve 134 ekipe iz 57 država sveta i da su u protekla tri dana odigrane najbolje moguće partije šaha.

- Ja im svima želim da dobijene partije pretoče u strategiju koja će im pomoći da donose ispravne odluke i ostvare nove uspehe u svim sferama života - poručio je direktor Uprave.

On je naveo da su osuđenici iz Niša, kao i većina drugih, svoje umeće u šahu stekli priključujući se šahovskim sekcijama u kazneno-popravnim zavodima koji redovno organizuju turnire kako u zavodima, tako i na nivou svih ustanova u okviru sistema izvršenja krivičnih sankcija.

Carević je zahvalio Šahovskom savezu Srbije na podršci i pomoći koju pruža takmičarskim ekipama u kazneno-popravnim zavodima tokom priprema za Svetsko prvenstvo petu godinu za redom.

Srbija je ove godine na takmičenju, koje se organizuje od 2021. godine na inicijativu bivšeg svetskog prvaka u šahu Anatolija Karpova u okviru projekta „Šah za slobodu“, imala sedam ekipa, po čemu je bila i najbrojnija zemlja učesnik.

Ove godine su u polufinalu Svetskog prvenstva igrali i osuđenici iz KPZ Požarevac (Zabela), KPZ Sremska Mitrovica, KPZ za žene u Požarevcu, KPZ Beograd, KPZ Beograd (Padinska skela) i Vaspitno-popravni dom u Kruševcu.

Štićenici Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu su 2022. godine osvojili prvo mesto na Svetskom prvenstvu u šahu, dok su osuđenice iz KPZ za žene bile druge.